Спорный комплекс сельхозтехники хотят возвести в новостройках Барнаула

Рядом с кварталами новостроек в Барнауле возведут торгово-выставочный комплекс сельхозтехники, сообщает "Толк". Проект вызвал споры из-за расположения и размеров.

На территории появится здание площадью 1,5 тыс. кв. м. и выставочная площадка на 25 тыс. кв. м., где будет экспонироваться сельскохозяйственная техника. Сейчас на участке уже располагаются трёхэтажный торгово-выставочный комплекс и склад. Заказчиком выступила компания "АСМ-Алтай".

Здание планируют возвести по адресу ул. Власихинская, 198. Недалеко от комплекса будут расположены кварталы новостроек: "Балтийская крепость", "Матрёшки", "Времена года" и несколько других, один создадут в ближайшие годы. По другую сторону от Власихинской работают промышленные и торговые предприятия.

Проект столкнулся с множественной критикой градсовета. Архитекторы отметили расположение и мелкие габариты здания, а также отсутствие разделения пешеходных и транспортных потоков. Автор проекта не смог ответить, почему здание не привязано к линии застройки и отнесено вглубь участка. В результате проект отправили на доработку."Здесь образуется куст-комплекс из разных объектов, почему нельзя его собрать в ансамбль и предложить как какое-то единое решение с информационной стелой, например? Это было бы полезно и для формирования улицы, и самим собственникам для продвижения своей техники. Сейчас здание задвинуто, его не видно. И вход я предложил бы сделать симметричным, покрупнее, пошире, посолиднее", – порекомендовал почётный архитектор РФ Александр Деринг.

Ранее сообщалось, что рядом с историческими зданиями в центре Барнауле запретили строить трёхэтажку с ошибками в планировке.