Британский историк заявил, что Путин похож на российских императоров

Британский историк Саймон Себаг-Монтефиоре сравнил Владимира Путина с императорами Николаем I и Александром III. Об этом учёный рассказал изданию Polska Times.

"На мой взгляд, во многих аспектах Путин больше напоминает поздних представителей династии Романовых, Николая I и Александра III. Путин никогда не делал элементом своего метода правления массовые убийства", – заявил Себаг-Монтефиоре.

По его мнению, Путин – искусный политик, у которого есть все шансы оставаться у власти дольше, чем Сталин.

Ранее глава государства заявил, что традиционные ценности для России и всего российского общества дороги и крайне значимы.