"Опора страны": Путин высказался о значимости традиционных ценностей для России

Традиционные ценности для России и всего российского общества дороги и крайне значимы, заявил президент РФ Владимир Путин на Евразийском женском форуме.

По его словам, порой эта тема вызывает споры и становится предметом для критики. Он отметил, что свобода самоидентификации должна быть обеспечена, но именно традиционные ценности являются залогом успеха.

"Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации, тем не менее всё-таки я убеждён, что традиционные семейные ценности – это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем", – цитирует Путина ТАСС.

Ранее Владимир Путин назвал многодетные семьи основой будущего страны. По его словам, большие семьи "хранят и передают традиции душевной щедрости, непреходящие ценности отзывчивости, дружбы, взаимовыручки и трудолюбия".