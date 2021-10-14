"Опора страны": Путин высказался о значимости традиционных ценностей для России

Традиционные ценности для России и всего российского общества дороги и крайне значимы, заявил президент РФ Владимир Путин на Евразийском женском форуме.
По его словам, порой эта тема вызывает споры и становится предметом для критики. Он отметил, что свобода самоидентификации должна быть обеспечена, но именно традиционные ценности являются залогом успеха.
"Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации, тем не менее всё-таки я убеждён, что традиционные семейные ценности – это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем", – цитирует Путина ТАСС.
Ранее Владимир Путин назвал многодетные семьи основой будущего страны. По его словам, большие семьи "хранят и передают традиции душевной щедрости, непреходящие ценности отзывчивости, дружбы, взаимовыручки и трудолюбия".
Комментарии
А что такое в его понятиях традиционные ценности?
Может развестись с женой, а дочерей даже не признавать?
Или может быть с подчинёнными ездить в тайгу шишки трогать?
Имеет двух детей (как минимум) вне брака от разных женщин, развелся с женой. Это традиционные ценности?
По его словам, большие семьи "хранят и передают традиции душевной щедрости, непреходящие ценности отзывчивости, дружбы, взаимовыручки и трудолюбия".
а не большие идите лесом, норм че
Хм. вообще речь в послании о традиционных М+Ж. или все же о не полноценных типа не в одного воспитывающих?
Смотрите высший закон России: Конституцию. Высшей ценностью является человек просто человек. Не категория граждан. Не заслуги. Не много-много детгые или сильно-сильно чиновники. Запомните это и суд будет всегда га Вашей стороне.