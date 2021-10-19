Apple представила AirPods 3 и MacBook Pro с "чёлкой" в экране

Фото: Apple

Apple в рамках октябрьской презентации показала третье поколение беспроводных наушников AirPods и обновлённые MacBook Pro.

AirPods 3 выполнены в стиле Pro-модели, а также получили адаптивный эквалайзер, защиту от воды и пота и более ёмкий аккумулятор – на одном заряде гарнитура проработает до шести часов. Гаджет оценили в 16 490 рублей, продажи стартуют 26 октября.

Новый дизайн добрался и до MacBook Pro. Будет две диагонали – 14 и 16 дюймов. Причём за счёт уменьшенных рамок в экране появилась "чёлка", как у iPhone, а матрица при этом поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Также лэптопы получили новые процессоры M1 Pro и M1 Max на выбор. Помимо этого, в MacBook Pro вернули магнитную зарядку, слот для карт памяти и HDMi-разъём. А вот сенсорной панели больше нет – вместо неё теперь клавиши.

Цены в России на ноутбуки стартуют от 189 990 рублей за 14-дюймовую модель и от 234 990 рублей – за 16-дюймовую.