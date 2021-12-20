За общественный контроль. Газета из Алтайского края стала лауреатом всероссийской премии

Газета "Змеиногорский вестник" стала лауреатом премии правительства России в области СМИ по итогам 2021 года. Соответствующий приказ в своём Instagram опубликовало Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

В документе отмечены редактор Людмила Кейбол, заместитель редактора Сергей Кейбол и фотокорреспондент Владимир Головчанский. "Змеиногорский вестник" стал единственным награждённым СМИ Алтая. Премия присуждена "за реализацию серии проектов, посвящённых общественному контролю и продвижению гражданских инициатив на малых территориях".