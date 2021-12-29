Минус 10 дней: энергетики рассказали, как уменьшили срок отключения горячей воды в Барнауле

Основной поставщик тепла в дома жителей Барнаула, Бийска и Рубцовска – Сибирская генерирующая компания – рассказал о том, сколько километров сетей удалось обновить в 2021 году, как энергетики восстанавливают благоустройство после "раскопок" и почему отключать горячую воду летом стали на меньший срок.

Новые сети

В 2021 году Сибирская генерирующая компания заменила почти 50 километров тепловых сетей в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Львиная доля из них – 29 километров – в Барнауле. Также энергетики отремонтировали 62 единицы основного оборудования – котлы, генераторы, турбины. Это 100% от всей техники, которая участвует в генерации и подаче отопления потребителям. Об этом сообщил директор филиала СГК в Алтайском крае Игорь Лузанов, подводя итоги работы компании в 2021 году.

"Общая сумма наших вложений в 2021 году составила 3,9 млрд рублей – это на 20,7% больше, чем мы направили в 2020 году", – сказал Лузанов.

Опрессовка стала короче

Одним из достижений последних лет стало то, что удалось сократить срок отключения потребителей во время гидравлических испытаний сетей (опрессовки) и последующего ремонта. Если в 2019 году подачу горячей воды останавливали на 24 дня, то сейчас продолжительность отключения сократилась до 18 дней по контуру ТЭЦ-2 и до 14 дней – ТЭЦ-3. Количество выявленных повреждений при этом остаётся на уровне прошлых лет, просто работы удаётся проводить быстрее.

"Если говорить о контуре ТЭЦ-3, то раньше мы останавливали всю станцию, отключали всех потребителей и проводили испытания, это и было причиной длительного срока отключения. В этом году мы изменили схему и стали отключать последовательно, помагистрально. Это позволило нам резко сократить количество дней отключения потребителей от горячей воды. Кроме того, нам удалось избежать дополнительного четырёхдневного отключения потребителей при полной остановке подачи. В результате около 112 тысяч потребителей ТЭЦ-3 это отключение обошло. Планируем действовать так же и впредь", – сказал Лузанов.

Сохраняя благоустройство

Модернизацию тепловых сетей удалось синхронизировать с работами по строительству дорог, в частности по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", отметил директор Барнаульской теплосетевой компании (подразделение СГК, отвечающее за тепловые сети) Александр Гросс. Это позволило избежать ранее случавшихся ситуаций, когда на каком-либо участке сначала укладывали новый асфальт, а затем его раскапывали, чтобы переложить трубы.

"В тех местах, где также запланирован ремонт дорог по нацпроекту, мы старались завершать наши работы раньше. Мы уже обменялись планами на 2022 год, поэтому в дальнейшем будем придерживаться этой же схемы", – сказал Гросс.

Кроме того, СГК направила 85 млн рублей на благоустройство, за счёт чего компания уложила более 40 тысяч километров асфальта. Эти работы, подчеркнул Александр Гросс, имеют гарантию, и если после зимы покрытие где-то просядет, то эти недочёты весной устранят.

Новые подключения

Взаимодействие с застройщиками, по словам руководства алтайского филиала СГК, стало более тесным и активным. Так, компания за год подключила 30 объектов, из которых пять – крупные жилые комплексы: "Норд", "Лапландия", "Мичурин парк", "Ютссон" и другие. "Для этого мы построили дополнительно 10 километров тепловых сетей – вдобавок к тому, что и так поменяли 29 километров труб", – говорит Лузанов.

На 2022 год СГК запланировала начать проводить сеть в Барнауле к району Речного вокзала: это нужно для обеспечения теплом как новых комплексов, которые строятся сейчас или только запроектированы (например, ЖК компании "Селф), так и уже имеющихся. После этого СГК сможет перевести их с отопления котельными на теплоснабжение через ТЭЦ.

Вообще, закрытие малоэффективных котельных – одно из значимых направлений в работе компании, подчёркивает директор алтайского филиала СГК. Из 45 имеющихся "в строю" осталось 35. Помимо повышения эффективности, это даёт и сокращение выбросов в атмосферу: на ТЭЦ, в отличие от котельных, установлены специальные фильтры.

Не греть атмосферу

В 2021 году в Барнауле, Бийске и Рубцовске шла масштабная программа по изоляции теплосетей, расположенных над землёй. На некоторых участках трубы фактически "грели улицу": а это потери, из-за которых потребители могли недополучать тепло. По словам Александра Гросса, на такие не изолированные трубы поступали жалобы от жителей Барнаула.

Игорь Лузанов уточнил, что замена изоляции шла во всех городах присутствия СГК в Алтайском крае. Так, в Рубцовске уже обновили "одежду" на 8 километрах труб. Программа будет реализовываться и в 2022 году, но получит большие масштабы: в Барнауле планируют изолировать 5 километров сетей (на что СГК намерена потратить 50 млн рублей), в Рубцовске – 17 километров.

Планы на будущее

В 2022 году СГК планирует увеличить вложения в обновление отопительной инфраструктуры: инвестпрограмма составит 4,2 млрд рублей, что на 14% больше уровня 2021 года. До 2030 года компания инвестирует 8,7 млрд рублей по концессионным соглашениям, которые СГК заключала с администрациями муниципалитетов в последние годы.

При этом на тарифы на тепло не повлияет рост цен на уголь и другие материалы, заверяет руководство компании. Гарантией этого являются заключённые во всех трёх городах соглашения с властями, в которых прописан график изменения цены на тепло на ближайшие 10 лет.

"Наше предприятие полностью обеспечено топливом, есть утверждённый график поставок. Везде норматив обеспечения углём соблюдён, где-то он двукратный или трёхкратный. Также отлажено взаимодействие с РЖД, по каналам которой транспортируется топливо", – сказал в заключение Лузанов.