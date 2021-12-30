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Общайся, покупай и продавай. Обзор нового мессенджера Gem4me

, ИА "Амител"
С момента создания и по настоящее время приложение активно обновляется: внедряются новые опции, совершенствуются старые
Фото: Gem4me

Фото: Gem4me

В мире много мессенджеров, и почти все предлагают схожий функционал. Бесплатные и простые в использовании – они стали отличной альтернативой соцсетям и общению в рамках мобильных операторов. И один из них – мессенджер Gem4me.

Это приложение идеально подходит для общения, ведения бизнеса и работы. В своих отзывах пользователи Gem4me отмечают понятный интерфейс, широкие возможности и надёжность сервиса.

История создания мессенджера Gem4me

Первая нативная версия мессенджера была выпущена в мае 2016 года на операционной системе Android, спустя месяц началась активная работа над версией для iOS.

С момента создания и по настоящее время приложение активно обновляется: внедряются новые опции, совершенствуются старые. Так, в 2019-м на его базе запустили торговую площадку Gem4me MarketSpace. Это платформа, в рамках которой можно покупать или продавать товары и услуги.

На конец 2021 года приложение насчитывает более 25 миллионов скачиваний по всему миру – и количество установок постоянно растёт. Мессенджер доступен для устройств на базе Android и iOS, также имеется десктопная версия для установки на ПК или использования в браузере.

Здесь можно общаться в личных и групповых чатах, подписываться на каналы, развивать собственный магазин или совершать покупки на Gem4me Маркет Спейс.

приложение Gem4Me

Отличия от остальных мессенджеров

Чаты, голосовые сообщения, эмодзи, звонки – всё это есть и в традиционных мессенджерах. Однако сервис Gem4me отличается от аналогов.

Масштабные видеоконференции

Эта опция появилась в приложении в 2020-м и сразу стала популярной. Судя по отзывам пользователей, в Gem4me конференции – удобный и понятный инструмент для личного общения и деловых переговоров. Одновременно в них могут принимать участие до 1000 человек, причём ограничений по времени нет.

Такой удалённый формат идеален для совещаний и родительских собраний. При этом неважно, с какого устройства подключаются люди, – качество соединения всегда остаётся высоким.

Видеоконференция запускается из группового чата буквально в один клик – достаточно заранее предупредить участников сообщением и в назначенное время нажать на кнопку "Видеоконференция".

Из этого короткого ролика вы узнаете, что такое видеоконференции и как их настроить: https://youtu.be/3VnPDbssPo8

Каналы

Информационные каналы – это тематические ленты с новостями и публикациями на самые разные темы (от спорта и развлечений до науки и обзоров учебной литературы). По сути, это живое и динамичное СМИ, где можно либо просто читать, либо создать свой канал.

Здесь вы также можете создавать статьи с безупречным форматированием и возможностью добавлять видео- и аудиофайлы, изображения, ссылки на внутренние и внешние ресурсы.

messanger Gem4Me

Функционал сообщений

В приложении имеется два вида чатов – личные и групповые. Однако, в отличие от некоторых более известных мессенджеров, в нём есть возможность отправлять альбомные сообщения. Это значит, что в одном сообщении можно отправить неограниченное количество файлов разных форматов – как обычных фотографий, так и видеозаписей, документов.

В качестве бонуса – большая коллекция стикеров на разные случаи жизни. Разумеется, в приложении есть платные стикеры, но команда Gem4me регулярно устраивает акции и распродажи, поэтому приобрести их можно на выгодных условиях.

MarketSpace Gem4Me

Gem4me Marketspace – торговая платформа на базе мессенджера

Сегодня уже не возникает вопрос, где удобнее делать покупки – в офлайн- или онлайн-магазинах. У шопинга в интернете множество плюсов: экономия времени, площадки работают 24/7, не нужно стоять в очередях. И маркетплейс Gem4me – яркий пример надёжной платформы для продаж и покупок.

Создатели мессенджера начали работу над Gem4me Маркет Спейс в 2019 году. Сегодня платформа представляет собой виртуальное пространство для международной торговли. Сами разработчики называют его свободной зоной, подразумевая отсутствие физической, географической и политической привязки к какой-либо стране. К тому же Gem4me MarketSpace – это торговая площадка, на которой царит здоровая конкуренция!

Разработчики мессенджера отмечают: "В Сети много крупных монополистов, которые диктуют свои условия и ставят остальных участников рынка в невыгодное положение. Именно поэтому разработчики мессенджера фокусируют внимание на малом и среднем бизнесе. Такое положение дел выгодно всем – и продавцам, и покупателям".

Продавать на платформе могут как частные, так и юридические лица, при этом для старта достаточно всего одной позиции в магазине. Покупатели же находят там раритетные или необычные товары. Кроме того, скидки и распродажные акции в Gem4me – обычное дело: продавцы активно снижают цену, ведь здесь нет жёсткой конкуренции, как на более известных маркетплейсах.

Начать работу на площадке просто. Для этого нужно зарегистрировать магазин, добавить товары с описанием и фото. Настройки можно изменить в любое время. Например, если вы планируете акцию в Gem4me и хотите порадовать покупателей скидками, поменять способ доставки или добавить видео, достаточно указать это в описании. Вы даже можете на время приостановить продажу или удалить товар из ассортимента.

Возможности этой торговой площадки приятно удивляют. Итак, на что стоит обратить внимание:

Gem4me MarketSpace для продавцов

  • Продавайте любые товары (физические, цифровые или информационные);

  • Предлагайте услуги (няни, юриста, психолога или репетитора);

  • Добавляйте объявление, даже если вы являетесь частным лицом;

  • Выставляйте на продажу б/у товары;

  • Продавайте товары и услуги людям из разных городов, регионов и государств;

  • Создавайте магазины любого размера: на витрине может быть как 10, так и 10 000 товаров;

  • Устраивайте распродажи и акции с Gem4me для любимых покупателей;

  • Предлагайте поездки, экскурсии, билеты на онлайн-события;

  • Рекламируйте магазин, товар или услугу

Gem4me MarketSpace для покупателей

  • Благодаря удобному поиску находите товары быстро;

  • Общайтесь с продавцом в чате, а если он из другой страны – используйте бота-переводчика;

  • Выбирайте магазин, опираясь на рейтинги и отзывы реальных покупателей;

  • Находите и покупайте товары из разных уголков планеты!

Покупатели смогут искать магазины или отдельные позиции по категориям, а также добавлять их в избранное, а часто посещаемые точки отображаются на главном экране в приложении пользователя.

Чтобы разобраться в работе маркетплейса, рекомендуем посмотреть видео: https://youtu.be/n0Tn9AfjKs4

Отзывы пользователей о Gem4me

Мессенджер активно обсуждают в Сети. Особенно заметным это стало после осеннего глобального сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Тогда в течение семи часов люди не могли зайти в приложения. Известно, что из-за возросшей нагрузки перебои также наблюдались в Telegram и других мессенджерах.

Повышенную активность отметили и разработчики Gem4me, но эта незапланированная "акция" не повлияла на работу сервиса. Количество скачиваний увеличилось в разы, а пользователи отметили, что приложение функционировало в привычном режиме.

По словам команды, тот факт, что мессенджер справился с нагрузкой, в очередной раз подтверждает его надёжность. Приложению не страшны хакерские атаки, сбои на сервере и пиковые нагрузки!

В отзывах пользователи Gem4me отмечают следующие его плюсы:

  • понятный интерфейс;
  • множество полезных опций;
  • стильный дизайн;
  • простую установку на мобильное устройство и ПК;
  • отличный функционал чатов;
  • удобную торговую площадку с постоянными акциями от магазинов Gem4me;
  • регулярные обновления.

Новости от разработчиков

Создатели сервиса трудятся над его улучшением и презентуют всё новые фишки. Так, осенью 2021 года разработчики сообщили о расширении функционала Gem4me МаркетПлейс. Обновления коснулись главной страницы: теперь пользователи могут выделять категории, размещать баннеры и списки объявлений, которые хочется отметить отдельно.

В планах – доработка функционала распродаж и акций от Gem4me. Продавцы смогут настраивать скидки прямо в объявлении в любое время, причём цена товара в рамках акции Gem4me останется неизменной в течение периода, заданного пользователем. Когда срок действия распродажи закончится, цена вернётся к обычному уровню. Также в настройках можно отключить распродажу на Gem4me MarketSpace, если нужно будет закончить её досрочно.

В рамках ноябрьского релиза разработчики объявили и о нововведениях на iOS-платформе. В частности, были доработаны запланированные сообщения, появилась возможность создавать новый звонок прямо с экрана со списком звонков, а также пользоваться индикатором непрочитанных сообщений на иконке каналов и внутри чатов.

новости Gem4Me

Подведем итоги

Gem4me – это современный мессенджер с большими возможностями. Он идеален для общения с близкими людьми, масштабных мероприятий с видео, блогерства и развития бизнеса.

Приложение можно скачать на любое устройство, а для авторизации понадобится лишь единожды указать номер телефона.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +73852594466

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