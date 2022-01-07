В Алтайском крае выдали 4 млн упаковок льготных препаратов за 2021 год

За 2021 год в Алтайском крае выдали четыре миллиона упаковок льготных препаратов и завезли почти полтора миллиона комплектов вакцины с начала прививочной кампании, сообщили в краевом Минздраве.

Предприятие "Аптеки Алтая" выступает логистом в регионе по поставкам вакцины от коронавируса. И если в начале года в регион завозили по 20-40 доз препарата, то сейчас его объёмы выросли до нескольких тысяч. Порой в край привозят до 70 тысяч доз вакцины.

"Поначалу были сбои, мы работали, можно сказать, с колёс. Прилетает самолёт, и мы в срочном порядке забираем вакцину. Больницы долго ждали поставок. Сильно замедляла процесс и маркировка. Сейчас работа уже отлажена", – рассказала директор "Аптек Алтая" Ольга Калита.

Организация участвует в совместном проекте с магазином "Алтаймедтехника". Приобретая препараты, человек может сразу же купить соответствующее оборудование для лежачего больного.