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Четыре человека погибло при пожаре в кузбасском пансионате. СК возбудил уголовное дело

, ИА "Амител"
Проверку в связи с ЧП организовала прокуратура Кемеровской области
Фото: kuzbass.sledcom.ru

Фото: kuzbass.sledcom.ru

В пансионате для пожилых "Золотой век" в Кузбассе накануне ночью произошёл пожар, четыре человека погибли. Из здания пансионата вывели 48 человек. Причиной могло стать короткое замыкание.

Сейчас тех, кого успели вывести, осматривают медики, среди эвакуированных могут быть пострадавшие, пишет ТАСС. В МЧС позднее пояснили, что горели личные вещи на площади 10 кв. м. В тушении возгорания принимали участие 14 единиц техники и почти 50 человек личного состава. 

Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц"). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на десять лет.

Пансионат "Золотой век" предназначен для круглосуточного проживания пожилых людей. В учреждении на момент ЧП находилось 47 постояльцев, 16 из них лежачие. До приезда спасателей людей эвакуировали сотрудники, но в ночь их дежурило только два человека. Погибшие – трое мужчин и одна женщина, все лежачие.

Перед Новым годом в пансионате была внеплановая проверка. Пожнадзор нашёл там нарушения, уточняет Telegram-канал Mash Siberia.

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент +73852594466

Комментарии

8.01.2022 10:44
- гость -

Да уж.

8.01.2022 10:48
Гость

Всем оборудовано,всё отработало штатно,а четыре пожилых человека погибли.
(сейчас начнётся- могли погибнуть все!....)

8.01.2022 10:49
- гость -

Если личные вещи, больше похоже на курение и упавший пепел. Сигареты нынче пошли не те. Домудрили с акцизами.

8.01.2022 11:03
Гость

8.01.2022 10:49
- гость -
Кто "лежачим" сигареты выдал? Если уж человек курит и ему невмоготу-под присмотром персонала перекур делать надо.

8.01.2022 12:09
гость

Хорошее начало нового года.

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