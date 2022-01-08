В пансионате для пожилых "Золотой век" в Кузбассе накануне ночью произошёл пожар, четыре человека погибли. Из здания пансионата вывели 48 человек. Причиной могло стать короткое замыкание.

Сейчас тех, кого успели вывести, осматривают медики, среди эвакуированных могут быть пострадавшие, пишет ТАСС. В МЧС позднее пояснили, что горели личные вещи на площади 10 кв. м. В тушении возгорания принимали участие 14 единиц техники и почти 50 человек личного состава.

Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц"). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на десять лет.

Пансионат "Золотой век" предназначен для круглосуточного проживания пожилых людей. В учреждении на момент ЧП находилось 47 постояльцев, 16 из них лежачие. До приезда спасателей людей эвакуировали сотрудники, но в ночь их дежурило только два человека. Погибшие – трое мужчин и одна женщина, все лежачие.

Перед Новым годом в пансионате была внеплановая проверка. Пожнадзор нашёл там нарушения, уточняет Telegram-канал Mash Siberia.