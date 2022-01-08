Патриарх Кирилл рассказал, когда наступит конец истории человечества

Замена женщин как продолжательниц рода некими "искусственными утробами" станет дьявольским покушением на Божественную власть и приведёт "к концу человеческой истории". Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Если это произойдёт – сохрани Бог, конечно! – то мир, человек, человеческая личность потеряют самое своё основное измерение", – сказал патриарх, отвечая на вопрос о возможности существования мира, в котором женщины перестали рожать.
"Что такое тайна рождения? Во-первых, это тайна любви, когда любовь двух людей, объединившихся, как слово Божие говорит, в одно тело и одну душу, становится источником жизни для другого. Ну и что, заменить всё это механизмом, машиной? Если даже это когда-нибудь и произойдёт, то это будет означать конец человека как человека разумного, это будет означать в каком-то смысле конец человеческой цивилизации, потому что это дьявольское через человека – дьявольское покушение на Божественную власть", – пояснил патриарх.
По его словам, это было бы несовместимо с Божьим замыслом о мире и человеке и стало бы шагом к концу человеческой истории. "Да сохранит нас Господь от приближения этой страшной перспективы!" – добавил глава РПЦ.
Комментарии
Господи, если ты есть, ну на хрена ты такую ересь допускаешь городить тем, кто давно уже отошел твоего учения.
- гость -
Господи, если ты есть, ну на хрена
Бывают же такие недоразумения Божьи
"Господи, если ты есть, ну на хрена ты такую ересь допускаешь городить тем, кто давно уже отошел твоего учения."
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Вот поэтому я сильно сомневаюсь, что он есть.
Содом и Гоморру он мог уничтожить, а Гитлеру или какому-нибудь Пол Поту позволял злодействовать.
Ну сколько можно? Он утверждает, что на небесах живут некие существа, о каких-то духах рассказывает, теперь про искусственные утробы заговорил. Сжальтесь. Человеку же нужна медицинская психиатрическая помощь.
Замена женщин как продолжательниц рода некими "искусственными утробами" станет дьявольским покушением на божественную власть и приведет "к концу человеческой истории".
Это станет покушением на то, что приход станет меньше. Ведь чем больше боли, страданий и прочей безнадёги то приход больше, а если этого всего будет становится меньше - то и приход в ихние заведения станет меньше!
Вы сильно ошибаетесь. В 87 году довелось на рождество побывать в Вене и я был удивлён, как много народа стремится побывать в католической церкви, как спокойно и организованно это делают и как уважительно друг к другу они себя ведут при этом.
Судя по каментам, он уже наступил. Люди даже не понимают о чем он говорит. Они стали машинами.