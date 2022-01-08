Патриарх Кирилл рассказал, когда наступит конец истории человечества

Замена женщин как продолжательниц рода некими "искусственными утробами" станет дьявольским покушением на Божественную власть и приведёт "к концу человеческой истории". Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Если это произойдёт – сохрани Бог, конечно! – то мир, человек, человеческая личность потеряют самое своё основное измерение", – сказал патриарх, отвечая на вопрос о возможности существования мира, в котором женщины перестали рожать.

"Что такое тайна рождения? Во-первых, это тайна любви, когда любовь двух людей, объединившихся, как слово Божие говорит, в одно тело и одну душу, становится источником жизни для другого. Ну и что, заменить всё это механизмом, машиной? Если даже это когда-нибудь и произойдёт, то это будет означать конец человека как человека разумного, это будет означать в каком-то смысле конец человеческой цивилизации, потому что это дьявольское через человека – дьявольское покушение на Божественную власть", – пояснил патриарх.

По его словам, это было бы несовместимо с Божьим замыслом о мире и человеке и стало бы шагом к концу человеческой истории. "Да сохранит нас Господь от приближения этой страшной перспективы!" – добавил глава РПЦ.