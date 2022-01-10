19-летний барнаулец прописал в своей квартире 17 жителей из стран ближнего зарубежья

19-летний барнаулец зарегистрировал в своей квартире 17 граждан из ближнего зарубежья. Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, адрес фиктивной постановки на учёт был выявлен участковым в Железнодорожном районе города – никто из постояльцев фактически в помещении не проживал.

Против барнаульца возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации").

Напомним, осенью 2021 года сотрудники барнаульской полиции обнаружили квартиру, в которой фиктивно поставили на учёт 26 иностранных граждан. Владельца квартиры задержали – им оказался 54-летний житель краевой столицы.