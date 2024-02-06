Актёр из сериала "Вертинский" скончался в возрасте 27 лет

Артист служил в "Электротеатре Станиславский"

06 февраля 2024, 22:59, ИА Амител

Скриншот из видео / Источник: YouTube-канал Кирилла Турутин

Актер "Электротеатра Станиславский" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр.

"18 января от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер "Электротеатра" Кирилл Турутин", – заявили на сайте театрального учреждения.

В публикации отметили, что Турутин был "трепетным артистом с прекрасной природой и большим дарованием". В театре он играл в нескольких спектаклях. Широкому зрителю Турутин наиболее известен по роли в сериале "Вертинский".