Актёр из сериала "Вертинский" скончался в возрасте 27 лет
Артист служил в "Электротеатре Станиславский"
06 февраля 2024, 22:59, ИА Амител
Скриншот из видео / Источник: YouTube-канал Кирилла Турутин
Актер "Электротеатра Станиславский" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр.
"18 января от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер "Электротеатра" Кирилл Турутин", – заявили на сайте театрального учреждения.
В публикации отметили, что Турутин был "трепетным артистом с прекрасной природой и большим дарованием". В театре он играл в нескольких спектаклях. Широкому зрителю Турутин наиболее известен по роли в сериале "Вертинский".
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