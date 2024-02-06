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Актёр из сериала "Вертинский" скончался в возрасте 27 лет

Артист служил в "Электротеатре Станиславский"

06 февраля 2024, 22:59, ИА Амител

Скриншот из видео / Источник: YouTube-канал Кирилла Турутин
Скриншот из видео / Источник: YouTube-канал Кирилла Турутин

Актер "Электротеатра Станиславский" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр.

"18 января от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер "Электротеатра" Кирилл Турутин", – заявили на сайте театрального учреждения.

В публикации отметили, что Турутин был "трепетным артистом с прекрасной природой и большим дарованием". В театре он играл в нескольких спектаклях. Широкому зрителю Турутин наиболее известен по роли в сериале "Вертинский".

Комментарии 3

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Гость

10:49:47 07-02-2024

Что с ним случилось-то?

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Гость

11:02:22 07-02-2024

Чтобы понять, что из себя представляют эти самые актёры и вообще, какова изнанка нашей жизни и как устроена власть, достаточно посмотреть сериал "Содержанки".

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Гость

12:18:29 07-02-2024

Гость (11:02:22 07-02-2024) Чтобы понять, что из себя представляют эти самые актёры и во... про него уже все забыли, а вы только возбудились?

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