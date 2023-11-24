8-балльные пробки образовались в Барнауле вечером 24 ноября

Сейчас заторы есть почти на всех основных улицах города

24 ноября 2023, 18:01, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"

8-балльные пробки образовались в Барнауле вечером в последний день рабочей недели. Согласно информации сервиса "Яндекс.Пробки", сейчас заторы есть почти на всех основных улицах города.

Ожидаемо стоят автомобили в центре – пробки образовались на проспекте Строителей, Красноармейском, Ядринцева, Челюскинцев, части проспекта Ленина, Калинина и на прилегающих улицах. Затор также есть на втором пути в спальную часть города – пробки образовались на Загородной и на шоссе Ленточный бор.

Также пробки есть на Павловском тракте, улице Попова, Малахова, Власихинская.