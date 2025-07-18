"А зачем оно там нужно?" Что говорят барнаульцы о колесе обозрения у набережной Оби

На площади Баварина возвели "демоверсию" аттракциона – если барнаульцам понравится, его заменят на большой

18 июля 2025, 08:00, ИА Амител

Колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

В Барнауле на площади Баварина, рядом с городской набережной, устанавливают новое колесо обозрения. Аттракцион высотой около 30 метров почти готов к запуску – на конструкции уже появилось 18 закрытых кабинок, каждая из которых рассчитана на четыре посадочных места. По предварительным расчетам колесо сможет принимать до 430 человек в час.

Несмотря на предполагаемую популярность развлечения у взрослых и детей, мнения барнаульцев о нем все же разделились. Так, некоторых не устраивает расположение аттракциона. Другие же, напротив, находят место установки колеса удачным. Amic.ru собрал оценки жителей краевой столицы в социальных сетях.

Так, ряд жителей Барнаула утверждают, что лучший вид на город с колеса обозрения открылся бы в Нагорном парке:

"Для горожан лучше будет установка колеса в Нагорном парке ВДНХ!"

"Пока не поздно – перенесите в Нагорный парк, не будет пользоваться спросом".

"Лучший эффект был бы, если бы это колесо установили в Нагорном парке".

"Помню, в детстве колесо обозрения было на ВДНХ (Нагорный парк). Вот там был вид на город".

Колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Некоторые вообще не видят в нем смысла:

"А зачем оно там нужно у горы? С горы намного лучше виды".

"Мне одному кажется, что колесо обозрения ставить рядом с горой, где можно бесплатно погулять и насладиться видом с большей высоты, – бред полный?"

Что с него увидеть можно, не понимаю, оно до Нагорного парка даже не достанет высотой".

Но с ними готовы поспорить другие барнаульцы, которых размещение аттракциона полностью устраивает:

"Здорово! Отличная идея. Вид города с моста будет еще шикарнее. Место установки колеса выбрано не случайно".

"Читаю и глаз дергается... Кто-то покататься с ребятишками и там захочет. Всегда были, есть и будут недовольные. Администрация делает уют в городе – опять недовольны, дороги – снова недовольны".

В ответ на последний комментарий один из пользователей высказался весьма категорично:

"А если народ платит, разве не имеет права этот народ выбирать как, что и куда? Хоть кого-то спросили, хотят ли люди конкретно там это колесо? Народ не против колеса. Народ конкретно так недоумевает, зачем его в яме ставить, когда все вокруг – и дома, и холм парка – выше этого самого колеса. Народ просто логики не понимает <...> и недоумевает по факту и по сути. А не просто так".

Похожее мнение выразил еще один житель краевой столицы:

"Проведите голосование. Нужно оно там или нет. За себя скажу, я на него не пойду. Смысл?"

Также пользователи обсуждают практичность аттракциона. Кто-то считает, что впечатление от отдыха может испортить ветер:

"Клево" там будет кататься, особенно когда ветерок вдоль Оби даже небольшой будет..."

Некоторые сопоставляют его с колесом обозрения в Новосибирске, которое тоже расположено на набережной. Однако сравнение идет не в пользу барнаульского аттракциона:

"Недавно был в Новосибирске, там колесо обозрения на набережной. Но там оно уместно, так как нет возвышенностей рядом, в отличие от Речного в Барнауле".

Отметим, что ранее инициатор установки колеса, генеральный директор ООО "ИСК Вектор", депутат Барнаульской городской Думы Михаил Разливинский подчеркивал, что объекту еще нужно "прижиться" в этой части города. Если он будет востребован у горожан, в будущем установят новый, но уже большего размера.