"А зачем оно там нужно?" Что говорят барнаульцы о колесе обозрения у набережной Оби
На площади Баварина возвели "демоверсию" аттракциона – если барнаульцам понравится, его заменят на большой
18 июля 2025, 08:00, ИА Амител
В Барнауле на площади Баварина, рядом с городской набережной, устанавливают новое колесо обозрения. Аттракцион высотой около 30 метров почти готов к запуску – на конструкции уже появилось 18 закрытых кабинок, каждая из которых рассчитана на четыре посадочных места. По предварительным расчетам колесо сможет принимать до 430 человек в час.
Несмотря на предполагаемую популярность развлечения у взрослых и детей, мнения барнаульцев о нем все же разделились. Так, некоторых не устраивает расположение аттракциона. Другие же, напротив, находят место установки колеса удачным. Amic.ru собрал оценки жителей краевой столицы в социальных сетях.
Так, ряд жителей Барнаула утверждают, что лучший вид на город с колеса обозрения открылся бы в Нагорном парке:
- "Для горожан лучше будет установка колеса в Нагорном парке ВДНХ!"
- "Пока не поздно – перенесите в Нагорный парк, не будет пользоваться спросом".
- "Лучший эффект был бы, если бы это колесо установили в Нагорном парке".
- "Помню, в детстве колесо обозрения было на ВДНХ (Нагорный парк). Вот там был вид на город".
Некоторые вообще не видят в нем смысла:
"А зачем оно там нужно у горы? С горы намного лучше виды".
"Мне одному кажется, что колесо обозрения ставить рядом с горой, где можно бесплатно погулять и насладиться видом с большей высоты, – бред полный?"
Что с него увидеть можно, не понимаю, оно до Нагорного парка даже не достанет высотой".
Но с ними готовы поспорить другие барнаульцы, которых размещение аттракциона полностью устраивает:
- "Здорово! Отличная идея. Вид города с моста будет еще шикарнее. Место установки колеса выбрано не случайно".
- "Читаю и глаз дергается... Кто-то покататься с ребятишками и там захочет. Всегда были, есть и будут недовольные. Администрация делает уют в городе – опять недовольны, дороги – снова недовольны".
В ответ на последний комментарий один из пользователей высказался весьма категорично:
"А если народ платит, разве не имеет права этот народ выбирать как, что и куда? Хоть кого-то спросили, хотят ли люди конкретно там это колесо? Народ не против колеса. Народ конкретно так недоумевает, зачем его в яме ставить, когда все вокруг – и дома, и холм парка – выше этого самого колеса. Народ просто логики не понимает <...> и недоумевает по факту и по сути. А не просто так".
Похожее мнение выразил еще один житель краевой столицы:
"Проведите голосование. Нужно оно там или нет. За себя скажу, я на него не пойду. Смысл?"
Также пользователи обсуждают практичность аттракциона. Кто-то считает, что впечатление от отдыха может испортить ветер:
- "Клево" там будет кататься, особенно когда ветерок вдоль Оби даже небольшой будет..."
Некоторые сопоставляют его с колесом обозрения в Новосибирске, которое тоже расположено на набережной. Однако сравнение идет не в пользу барнаульского аттракциона:
"Недавно был в Новосибирске, там колесо обозрения на набережной. Но там оно уместно, так как нет возвышенностей рядом, в отличие от Речного в Барнауле".
Отметим, что ранее инициатор установки колеса, генеральный директор ООО "ИСК Вектор", депутат Барнаульской городской Думы Михаил Разливинский подчеркивал, что объекту еще нужно "прижиться" в этой части города. Если он будет востребован у горожан, в будущем установят новый, но уже большего размера.
"Если объект "приживется" в этой части города и будет востребован у горожан, то в будущем можно рассмотреть реализацию более масштабного проекта с установкой колеса большего размера", – заявил Разливинский.
08:05:14 18-07-2025
Реально, в нагорном парке более уместно!
18:41:45 19-07-2025
Человек (08:05:14 18-07-2025) Реально, в нагорном парке более уместно!... Если понравится поставим большее. Это как про бассейн, научатся нырять нальем воду.
08:28:31 18-07-2025
В Нагорном парке не его земля. А тут застолбил, колесо уберут, магазинчик появится.
08:31:36 18-07-2025
На бывшем нагорном кладбище можно.
Можно и на Михайловском, или на Черницком ...
19:36:37 20-07-2025
Гость (08:31:36 18-07-2025) На бывшем нагорном кладбище можно.Можно и на Михайловско... Можно и нп Черницкое .Пришел могилку навестить ,вдруг забыл где. А здесь колесо,сел,посмотрел,вспомнтл и все хорошо. И денежка в копилочку хозяину колеса. Можно на вснх кладбищах это сделать. Доход будет офигенный особенно в родит день.
08:31:43 18-07-2025
Я что то не понимаю...Какой то депутат решает где он будет ставить колесо в городе...А кто ему разрешает? Или он уже всю землю скупил? Там что, назначение земельного участка для парков развлечений? Может это вброс-обоснование чтобы кольцо троллейбусное перенести? Я вижу это колесо там, где оно было - на Сахарова. Но раз воткнули свечку - поставить на крышу. Офигенная точка обзора будет...Раз уж город превратили в театр абсурда, надо дальше это поддерживать...Вдруг туристы купятся и толпами повалят посмотреть на город идиотов....
09:27:14 18-07-2025
Дюша (08:31:43 18-07-2025) Я что то не понимаю...Какой то депутат решает где он будет с... Ты себе на голову его поставь, а к Сахаров-Парку свои поганые ручонки не протягивай, а то их загнут в обратное положение.
10:43:25 18-07-2025
Гость (09:27:14 18-07-2025) Ты себе на голову его поставь, а к Сахаров-Парку свои поганы... 90-е никуда не уходили...:-(
10:46:24 18-07-2025
Гость (09:27:14 18-07-2025) Ты себе на голову его поставь, а к Сахаров-Парку свои поганы... Угроза убийством ?А это уже уголовная статья ,милок.
10:57:36 18-07-2025
Повсекакий (10:46:24 18-07-2025) Угроза убийством ?А это уже уголовная статья ,милок.... А загиб руки влечет смерть пациента? Ты, Повсекакий, не силён в медицине.
14:08:57 18-07-2025
Гость (09:27:14 18-07-2025) Ты себе на голову его поставь, а к Сахаров-Парку свои поганы... да чтоб ваш сарай провалился поглубже! вместе с вами!
15:05:34 18-07-2025
Дюша (08:31:43 18-07-2025) Я что то не понимаю...Какой то депутат решает где он будет с... больше похоже на цирк с конями это колесо обозления...
08:32:49 18-07-2025
А разрешение на его установку есть? А оно сертифицировано? А оно безопасно? У кто монтировал? А лицензия на монтаж есть? А оно новое или где то уже свой срок отработало? А администрация в курсе происходящего? А почему именно в этом месте его установили даже если это пробник? А зачем нам пробник если будет другой атракцион?
09:18:11 18-07-2025
Гость (08:32:49 18-07-2025) А разрешение на его установку есть? А оно сертифицировано? А... Точняк б/у откуда-то.
09:33:32 18-07-2025
Гость (08:32:49 18-07-2025) А разрешение на его установку есть? А оно сертифицировано? А... Из за тебя ЯжеМать горки зимой запретили
Ты теперь до аттракционов попёрла
Найди себе мужика, гулящего но честного и успокойся
08:35:45 18-07-2025
Общественное мнение сегодня никого не интересует. Будет так, как сказала "власть". Владелец колеса занес пару мандаринов власти - будет колесо обозрения, я бы назвал - колесо позора.
12:07:45 18-07-2025
Совет (08:35:45 18-07-2025) Общественное мнение сегодня никого не интересует. Будет так,... Я бы ещё добавил. Не колесо обозрения, а колесо ОБОРЗЕНИЯ.
08:36:19 18-07-2025
Где в парке ставить-то?! Да там и церковь рядом: разве можно сочетать божественное и развлечения? А местные жители!? Они и сейчас недовольны, что люди, приезжающие в парк, паркуются чуть ли не у них в сенцах!
09:06:56 18-07-2025
Миша (08:36:19 18-07-2025) Где в парке ставить-то?! Да там и церковь рядом: разве можно... Да, от "скреп" сегодня лучше держаться подальше. Кстати, на всякий случай нужно бы высоту колеса замерить, чтобы, не дай бог, выше символов веры на куполах не оказалось. А то чревато...
09:14:47 18-07-2025
Кхм... (09:06:56 18-07-2025) Да, от "скреп" сегодня лучше держаться подальше. Кстати, на ... Да да, Богомольцы оскорбятся.
Как они еще на авиалинии не оскорбились? А то ведь летают выше куполов...
08:36:59 18-07-2025
Уместно на старом месте
08:56:30 18-07-2025
На горе его ставить сейчас негде, там могилы и церковь возмутилась бы. Но почему бы не сдвинуть его метров на 50 - за музей истории дорог - там места много, да и повыше будет. Ах да, там же работ больше провести нужно будет: землю разравнять, дорожки сделать, коммуникацию подвести, разрешений больше получить. И вообще считаю, что подобные колеса надо ставить в парках развлечений, там они точно бы уместные были и органично вписывались.
09:26:30 18-07-2025
2 (08:56:30 18-07-2025) На горе его ставить сейчас негде, там могилы и церковь возму... "...почему бы не сдвинуть его метров на 50 - за музей истории дорог - там места много..."
А вы хозяина этого участка спросили? Не думаю, что ему там нужно колесо обозрения.
09:03:31 18-07-2025
Мне кажется или это то самое колесо, которое убрали с площади Сахарова? Не, ну а чо: идеальное место для его очередной временной "парковки" - норот ещё и приплатит...
09:20:36 18-07-2025
В нагорном парке реально было? Не помню, последние 25 лет там не была. В парке Центрального р-на помню.
08:02:28 19-07-2025
Гость (09:20:36 18-07-2025) В нагорном парке реально было? Не помню, последние 25 лет та... Вы правы.На ВДНХ не было .Колесо обозрения было в парке Центр. р-на ( раньше называли горпарк)
09:26:15 18-07-2025
Человек за свой счет узаконил земельный участок, установил аттракцион. Какие у вас к нему вопросы? Ну не вам, мифическому "народонаселению Барнаула", решать за чужие активы. Если вопросы есть по сертификации самого аттракциона или компетенциям монтажной организации - задавайте их городскому комитету по управлению имуществом и земельному комитету.
10:12:11 18-07-2025
Гость (09:26:15 18-07-2025) Человек за свой счет узаконил земельный участок, установил а... ...узаконил земельный участок...Вопросов больше не имеем.
09:31:33 18-07-2025
Вот всегда так сделал человек для народа - плохо, сейчас под ваш гундеж демонтирует еще хуже будет, поставили - пользуйтесь, сказали же не понравиться уберем, понравится - поставим побольше, что не так то?
09:37:35 18-07-2025
Гость (09:31:33 18-07-2025) Вот всегда так сделал человек для народа - плохо, сейчас под... издержки демократии
10:53:09 18-07-2025
Гость (09:31:33 18-07-2025) Вот всегда так сделал человек для народа - плохо, сейчас под... А не так то ,что деньги ,которые в конечном итоге взяты из народного кармана транжирятся направо и налево,абсолютно не отвечая интересам людей.Не так ,то что под видом, якобы демократии, нам насаждают интересы нынешних буржуев.Так не пойдёт.
10:59:47 18-07-2025
Повсекакий (10:53:09 18-07-2025) А не так то ,что деньги ,которые в конечном итоге взяты из н... Из какого такого "народного" кармана взяты деньги? Ты болен? Человек за свой счет его установил.
11:10:01 18-07-2025
Гость (10:59:47 18-07-2025) Из какого такого "народного" кармана взяты деньги? Ты болен?... а, это не те ли деньги, которые отобраны у пролетариев (трудового народа) спекулятивными обманами?
ищь, запустиль липкие рученки в наш трудовой корман! щя мы вас мозолистой рукой, горящим взглядом и пламенным серцем выведем из тени в прорубь!
11:19:46 18-07-2025
Гость (10:59:47 18-07-2025) Из какого такого "народного" кармана взяты деньги? Ты болен?... Знаем мы ваши "за свой счёт".Он ,что шахтёром или космонавтом работает?Или за счёт эксплуатации труда или каких то ресурсов?Или может за счёт перекупки -перепродажи?Деньги то ,в конечном итоге ,взяты из народного кармана.А трудом праведным,милейший,не наживёшь палат каменных( или колёс обозрений).
11:57:39 18-07-2025
Повсекакий (11:19:46 18-07-2025) Знаем мы ваши "за свой счёт".Он ,что шахтёром или космонавто... Будись, проклятьем заклейменный!
09:44:53 18-07-2025
Ну понятно же, что чем выше эту карусель поставить (нагорный парк), тем лучше будет обзор....."Жираф большой, ему видней" (С)
09:54:28 18-07-2025
Интересно на нем будет покататься, когда ветер будет (но не мне, я еще жить хочу)
10:43:58 18-07-2025
Пущай стоит.. Только бы не было, как в "Дневном дозоре"
11:16:18 18-07-2025
А чего все так возбудились? Вы же так никогда не кончите (обсуждение этого колеса)
Лично мне это колесо до лампочки, лезть в него не собираюсь.
К тому же инициатор установки колеса - генеральный директор ООО "ИСК Вектор", ДЕПУТАТ Барнаульской городской думы. Понесёте деньги депутату?
14:26:33 18-07-2025
- (11:16:18 18-07-2025) А чего все так возбудились? Вы же так никогда не кончите (об... возбудились, потому что достал беспредел властей в городе. вы разве не видите, что город планомерно уничтожают в угоду бизнесу? вспомните историю "Барнаульской крепости", и теперь мы останемся без ёлки в центре. где речной вокзал? где трамвайное кольцо? куда исчезнет троллейбусное кольцо? а знаете почему оно исчезнет? чтобы плебс не мельтешил под окнами элиты.
народ был против очередного уродства, называемого памятником Достоевскому? да всем наплевать! потому что Деринг уже договорился с кем надо. а то, что по Ленина и Строителей ходить опасно, тк если не кирпич сверху упадет, то самокатчик переедет, это "слуг" народа не врлнует- они пешком не ходят. вот это и вызывает пока только возбуждение в сети.
12:26:36 18-07-2025
в парке Юбилейный оно смотрелось бы лучше,да и точка обзора хорошая,одна из самых высоких
14:12:38 18-07-2025
Гость (12:26:36 18-07-2025) в парке Юбилейный оно смотрелось бы лучше,да и точка обзора ... Было оно 35 лет назад там. Очень мне нравилось на нем кататься.
12:34:11 18-07-2025
Известная схема чтобы "застолбить" и отжать у города землю. Посмотрите историю "Барнаульской крепости".
14:07:55 18-07-2025
один в один схема .
раз схавали, теперь колеса и другие атракционы, будут появлятся чаще.
14:15:07 18-07-2025
Элен без ребят (14:07:55 18-07-2025) один в один схема . раз схавали, теперь колеса и другие ... так ты туда не ходи и деньги им не носи. Они и загнуться в убытках.
16:58:45 18-07-2025
Гость (14:15:07 18-07-2025) так ты туда не ходи и деньги им не носи. Они и загнуться в у... Им плевать на убытки.Еще на-а-а...Заработают...Главное землю застолбить. Им даже плевать что водоохранная зона.
07:57:17 19-07-2025
Гость (14:15:07 18-07-2025) так ты туда не ходи и деньги им не носи. Они и загнуться в у... так оно ради этого маленькое и недорогое и ставится, наивная ты чукча.
14:12:27 18-07-2025
Гость (09:27:14 18-07-2025) Ты себе на голову его поставь, а к Сахаров-Парку свои поганы... в доме, носящем имя антисоветчика и русофоба, хорошие люди жить не будут.
15:58:45 18-07-2025
Элен без ребят (14:12:27 18-07-2025) в доме, носящем имя антисоветчика и русофоба, хорошие люди ... он термоядренбатон в юности делал - жильё надо физкультурникам отдать.
17:01:25 18-07-2025
Элен без ребят (14:12:27 18-07-2025) в доме, носящем имя антисоветчика и русофоба, хорошие люди ... Их там Бог собирает...Как на Титаник...:-) Даже 2 Титаника...Сахаров-парк и Башни-близнецы речного...
22:54:11 18-07-2025
Элен без ребят (14:12:27 18-07-2025) в доме, носящем имя антисоветчика и русофоба, хорошие люди ... список купивших там квартиры видели? бггг
08:02:22 19-07-2025
Гость (22:54:11 18-07-2025) список купивших там квартиры видели? бггг... этот список видеть не обязательно. во- первых, название ЖК известно , во- вторых, честным трудом никогда не заработать на квартиру в нем. вопросы?
15:25:23 18-07-2025
Чертово колесо крутится, но никуда не едет. Очень символично для Барнаула. Планы, планы и распил бюджета. Даже через 100 лет по Барнаулу будут ездить старые чешские трамваи вокруг ЖД вокзала.
16:04:33 18-07-2025
"А зачем оно там нужно?" Что говорят барнаульцы о трамвайном кольце на Старом базаре))
08:53:25 19-07-2025
Было же у нас колесо обозрения в парке Меланжевом он же Изумрудный. Один известный в узких кругах нуворишь-банкрот распилил его и сдал на металл
15:46:53 19-07-2025
Зарплаты маленькие, все дорого при Карлине, Томенке, и Путине. Зачем нам это кольцо? Подрядчики и заказчики ДЕНЬГИ ДЕЛЯТ...... Беспредел в Алтайском крае.
18:27:22 19-07-2025
Гость (08:31:36 18-07-2025) На бывшем нагорном кладбище можно.Можно и на Михайловско... Как точно Вы подметили! Самое место там. Приходишь на кладбище,вдруг забыл зачем пришел или где могилка, а тут как раз колесо обозрения. Вот сел в кабинку то прокатился вспомнил ,да и казну денежкой пополнил. Замечательно. Это нужно сделать на всех кладбищах. Представляете как много денег будет, особенно в родит день. А то придумали на безжизненную Обь смотреть и заливные луга ! А еще Затон можно посмотреть. КРАСОТИЩА !!! Нет слов, одни междометия
22:38:21 20-07-2025
""Если объект "приживется" в этой части города и будет востребован у горожан"------ Вашими молитвами и при поддержке горадминистрации, вы в свой "туркластер", интересный только связанным финансово с ним личностям, людей "ногами пихаете". Дали бы вам больше воли, то и под конвоем бы заводили и приказывали радоваться... Ну и чтоб билеты не забывали покупать.
14:59:55 21-07-2025
Чёртово колесо должно быть установлено в нагорном парке и только там а не в низине у берега реки .
А демо версию нужно установить в парке
,, Лесная сказка " рядом с зоопарком .