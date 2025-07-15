"Барнаульский глаз". Как у набережной Оби устанавливают новое колесо обозрения
Новый аттракцион появится по соседству с конечной общественного транспорта
15 июля 2025, 07:15, ИА Амител
В Барнауле на площади Баварина, рядом с городской набережной, начался монтаж нового колеса обозрения. Высота отечественного аттракциона составляет около 30 метров, а конструкция включает 18 закрытых кабинок, каждая из которых рассчитана на четыре посадочных места. Кстати, кабинки уже можно увидеть на строительной площадке.
По предварительным расчетам, колесо сможет принимать до 430 человек в час. Аттракцион оснастят современными системами видеонаблюдения, удаленного управления, а также технологиями ГЛОНАСС и связью 4G для обеспечения безопасности и устойчивой работы.
Как ранее заявлял инициатор установки колеса, генеральный директор ООО "ИСК Вектор", депутат Барнаульской городской Думы Михаил Разливинский, этот аттракцион популярен и у взрослых, и у детей. Он подчеркивал, что если объект приживется, то в будущем можно будет установить колесо большего размера.
Отметим, что аттракцион монтируют по соседству с конечной общественного транспорта. В будущем ее планируют перенести на "Спартак-2".
ГЛОНАСС колесу зачем?
10:19:57 15-07-2025
Гость (07:34:01 15-07-2025) ГЛОНАСС колесу зачем? ... Шоб не сбежало.
10:25:09 15-07-2025
Гость (07:34:01 15-07-2025) ГЛОНАСС колесу зачем? ... Чтобы далеко не укатилось и долго не искать, если что...
07:47:12 15-07-2025
В самой низкой части города колесо обозрения!!?
Очень умно́??!
Это наверное что бы нифига не было видно?...
Тем более, что можно подняться в нагорный парк и долго спокойно и главное бесплатно разглядеть то же самое
10:26:39 15-07-2025
Гость (07:47:12 15-07-2025) В самой низкой части города колесо обозрения!!?Очень умн... Ну это бизнес у администрации города такой. Бессмысленный и беспощадный!
19:51:23 15-07-2025
Гость (10:26:39 15-07-2025) Ну это бизнес у администрации города такой. Бессмысленный и... причем там кто-то хитрый сидит. мы предложили поставить бинокли платные - нам отказали, что нет, нельзя то и сё. как же мы удивились , когда там поставили все таки этот бинокль и причем кто-то из заинтересованных из администрации!!! вот и все. беспощадный и бессмысленный говоришь?
08:02:58 15-07-2025
Новое позорище, теперь покажем старые кабинки (старое лицо) всему городу.
Старые трамваи, старые троллейбусы, старые маршрутки, старые кабинки колеса обозрения, старый Франк. С одной стороны все логично;-)
10:27:37 15-07-2025
Пенсионер МВД (08:02:58 15-07-2025) Новое позорище, теперь покажем старые кабинки (старое лицо) ... Для района старого города пойдет.
11:49:07 15-07-2025
Пенсионер МВД (08:02:58 15-07-2025) Новое позорище, теперь покажем старые кабинки (старое лицо) ... Старый Базар... Старый город
14:45:46 16-07-2025
Пенсионер МВД (08:02:58 15-07-2025) Новое позорище, теперь покажем старые кабинки (старое лицо) ... Стас у нас идёт после старости?
08:18:35 15-07-2025
Если бы аттракцион был так популярен, то не надо было бы его так пиарить...Более идиотского места для размещения и придумать трудно.
11:23:49 15-07-2025
Дюша (08:18:35 15-07-2025) Если бы аттракцион был так популярен, то не надо было бы его... Правильно. Нужно было поставить вместо памятника Ленину, чтобы администрацию в бинокль рассматривать что они там делают.
08:52:21 15-07-2025
Наши власти уже не знают чем бы еще поднять стоимость низкокачественного жилья, возводимого любимцем мэра на Речном вокзале, и чем бы еще прикрыть идиотичную и многомиллионную идею убрать разворотное кольцо троллейбусов от туда.
08:59:53 15-07-2025
Я думала для такой конструкции фундамент какой-то нужен, как то не надежно выглядит это все.
09:38:22 15-07-2025
Анна (08:59:53 15-07-2025) Я думала для такой конструкции фундамент какой-то нужен, как... далеко не укатится.
06:26:05 16-07-2025
Анна (08:59:53 15-07-2025) Я думала для такой конструкции фундамент какой-то нужен, как... и почти над проезжей частью висит. В городе не нашлось другого места?
09:17:16 15-07-2025
вы што? хорошее колесо, круглое такое, слегка попользованное.
Греф с Манжероком обзавидуется.
09:31:34 15-07-2025
Musik (09:17:16 15-07-2025) вы што? хорошее колесо, круглое такое, слегка попользованное... Догнать и перегнать ЛондОн!!!!
09:29:27 15-07-2025
Пару раз молния шарахнет по колесу и с позором уберут.
09:33:28 15-07-2025
Это какой то громоотвод!
09:58:38 15-07-2025
что-то на новое оно не очень похоже. на фото явные следы ржавчины.
10:07:45 15-07-2025
Йо-хо-хо (09:58:38 15-07-2025) что-то на новое оно не очень похоже. на фото явные следы ржа... фотошоп.
10:20:59 15-07-2025
Что там с розой ветров, все согласуется? А не укатается колесо прямиком в Оби при наших ураганах? Как раз получается разгон атмосферного вихря по руслу Барнаулки и большой "бара-бух" в реку. А что, версия имеет место быть.
10:54:04 15-07-2025
Гость (10:20:59 15-07-2025) Что там с розой ветров, все согласуется? А не укатается коле... вам, нытикам, самим-то жить не тошно?
10:46:05 15-07-2025
Скажите, пожалуйста, а где новости про цены на бензин, за неделю подняли 2 раза.
19:53:32 15-07-2025
Виктор (10:46:05 15-07-2025) Скажите, пожалуйста, а где новости про цены на бензин, за не... потому что нужно не с открытым ртом тупить, а ориентироваться. у меня по оптовой карте 46 руб. литр
11:06:45 15-07-2025
Частная компания строит колесо. Это чисто их финансовые риски.
Хотите - катайтесь. Не хотите - не катайтесь.
Лично мне оно совсем не надо, с горы вид красивее чем с этовой колесы.
Да и гора бесплатно.
06:59:41 18-07-2025
на чьей земле строит? а то мы знаем уже одну увлекательную историю колесика в Барнауле.
11:16:02 15-07-2025
4G-связь это что? У нас такого нет
11:22:25 15-07-2025
Его колесом то тяжело назвать. Так колесико мелкое. Барнаульцам как всегда всякий шлак выкидывают с барского стола. То убитый транспорт из Москвы. То колесико и Екатеринбурга. Был в Урумчи Китай на трех колесах обозрения в городе. Каждое примерно в 2-3 раза больше в диаметре.
14:47:44 15-07-2025
Гость (11:22:25 15-07-2025) Его колесом то тяжело назвать. Так колесико мелкое. Барнаул... ну что вы? для барнаула и это нечто - КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ, и Мало-ТОбольская - АРБАТ. И какая-то яма с водой в Горном - РУБЛЕВКА
12:30:20 15-07-2025
Народ, тут важен один вопрос. Чья под ним земля? Как вариант просто резервируют под застройку...Главное зацепиться, а топом можно и на свечку документы купить.
06:45:24 18-07-2025
Дюша (12:30:20 15-07-2025) Народ, тут важен один вопрос. Чья под ним земля? Как вариант... ровно так и происходило на сахарова.
13:29:10 15-07-2025
Моргать заставят?
15:19:17 15-07-2025
Колесо ставит предприниматель для доходов, а троллейбусное кольцо переносится за счет городского бюджета, поставить колесо 1 мил перенести кольцо 100 мил.
19:55:04 15-07-2025
гость (15:19:17 15-07-2025) Колесо ставит предприниматель для доходов, а троллейбусное к... бухгалтерия века!
19:04:29 15-07-2025
это какой-то ... позор
ну а если по правде то снова это всё не в интересах жителей города
08:27:17 16-07-2025
...до 430 человек в час...И что? Подозреваю, что и 100 человек в день не наберут желающих..Ну только если по школам и воинским частям разнарядкой принудят...И то, в первый месяц после запуска. Потом будет полной недвижимостью, как эскалатор на Старом Базаре...
09:10:47 16-07-2025
Дюша (08:27:17 16-07-2025) ...до 430 человек в час...И что? Подозреваю, что и 100 челов... Ну и что? Будут убытки - обанкротят да и всё.
06:50:15 18-07-2025
Гость (09:10:47 16-07-2025) Ну и что? Будут убытки - обанкротят да и всё.... да-да, именно так 😂
09:10:49 16-07-2025
Дюша (08:27:17 16-07-2025) ...до 430 человек в час...И что? Подозреваю, что и 100 челов... в Барнауле даже в ЛМурлен нет сосновых плашек в 3/8 дюйма - я специально спрашивал.
профукали все полимеры...
08:38:15 16-07-2025
Колесо прям почти у моста. На мост поднялся прям с набережной и все, он повыше будет. Тот же вид ))
21:57:36 16-07-2025
Коммуняки в комментах негодуют))