"Барнаульский глаз". Как у набережной Оби устанавливают новое колесо обозрения

Новый аттракцион появится по соседству с конечной общественного транспорта

15 июля 2025, 07:15, ИА Амител

Колесо обозрения на площади Баварина в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле на площади Баварина, рядом с городской набережной, начался монтаж нового колеса обозрения. Высота отечественного аттракциона составляет около 30 метров, а конструкция включает 18 закрытых кабинок, каждая из которых рассчитана на четыре посадочных места. Кстати, кабинки уже можно увидеть на строительной площадке.

По предварительным расчетам, колесо сможет принимать до 430 человек в час. Аттракцион оснастят современными системами видеонаблюдения, удаленного управления, а также технологиями ГЛОНАСС и связью 4G для обеспечения безопасности и устойчивой работы.

Как ранее заявлял инициатор установки колеса, генеральный директор ООО "ИСК Вектор", депутат Барнаульской городской Думы Михаил Разливинский, этот аттракцион популярен и у взрослых, и у детей. Он подчеркивал, что если объект приживется, то в будущем можно будет установить колесо большего размера.

Отметим, что аттракцион монтируют по соседству с конечной общественного транспорта. В будущем ее планируют перенести на "Спартак-2".