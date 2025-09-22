Абоненты Билайна могут создавать своего мобильного оператора

Это делается через онлайн-селф-сервис

22 сентября 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5xBo9Mj

Билайн. Мобильный телефон / Фото: пресс-служба компании

Билайн делает запуск своего брендированного виртуального мобильного оператора еще проще. Компания представляет новый инструмент в рамках развития формата Smart MVNO* – платформа селф-сервиса для компаний, желающих запустить собственную мобильную связь на базе инфраструктуры Билайна. Решение ориентировано на бизнесы и сообщества с лояльной аудиторией и позволяет им без капитальных вложений интегрировать телеком-продукт в свою систему взаимоотношений с клиентами.

Компании-партнеры получают доступ к готовому пакету услуг: брендированным сим-картам и eSIM*, фирменному названию оператора, отображаемому в интерфейсе устройства, и личному кабинету клиента. Все процессы – от технической настройки до обслуживания пользователей по вопросам связи – находятся на стороне Билайна, в то время как партнер фокусируется на маркетинге, подключении клиентов и выстраивании коммуникаций с ними.

Сценарии применения могут быть самыми разными – от включения мобильной связи в программу лояльности до интеграции с другими услугами. Например, спортивный клуб может предложить связь как часть абонемента, а бренд или блогер – использовать мобильный продукт для построения регулярного взаимодействия со своей аудиторией. Для Билайна запуск селф-сервиса открывает дополнительный канал продаж и создает основу для win-win* партнерства c дополнительными доходами сторон.

Новый сервис работает в рамках формата Smart MVNO и позволяет запускать собственный бренд связи практически моментально с возможностью бесшовного перехода на другие модели MVNO в будущем, если это потребуется партнеру.

«Мы делаем рынок виртуальных операторов максимально доступным и технологически зрелым. Новый селф-сервис дает бизнесу предельно простой способ запустить собственную связь – быстро, без инфраструктурных затрат и с возможностью гибкого масштабирования в будущем. Мы уверены, что у передового формата Smart MVNO большой потенциал как в массовом сегменте, так и в нишевых направлениях», – отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

* Smart MVNO ("Смарт ЭмВиЭнО"); eSIM ("е-СИМ"); win-win ("вин-вин")

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на beeline.ru . Москва, ОГРН 1027700166636

Реклама