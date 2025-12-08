В шаге от реновации. Как выглядит микрорайон, который могут застроить по примеру Потока
Квартал недалеко от центра постепенно готовят к масштабному строительству
08 декабря 2025, 11:00, ИА Амител
Квартал на ул. Советской Армии замер в ожидании реновации: за последние годы микрорайон "очистили" от аварийных домов, и теперь "пустыри" ожидают нового строительства. В обновленном генплане города территория от ул. Матросова до пр. Коммунаров отдана под комплексное развитие. В администрации Барнаула считают: если проект застройки Потока будет успешным, механизм реализуют и на других площадках.
Пока же микрорайон на ул. Советской Армии развивается точечно: в квартале уже построено несколько новых домов, строительство еще одного ЖК скоро стартует. Это проект на ул. Советской Армии, 83а, который в 2019 году начала возводить компания "Барнаулкапстрой". Осенью 2025 года площадку и недострой в 11 этажей с торгов забрала фирма СК "Культура" (ранее известная как "ДС-Инвестстрой"). Она намерена продолжить работы и возвести одноподъездный 19-этажный дом.
Кстати, рядом распложена еще одна замороженная площадка от "Барнаулкапстроя". Там также можно возвести многоквартирный дом. Кто будет ее осваивать – пока неизвестно. Как сообщили amic.ru в "Культуре", они ведут переговоры с собственником о покупке, но пока окончательного решения нет.
Микрорайон на ул. Советской Армии считают перспективным: он расположен недалеко от центра города, имеет удобную транспортную сеть, в достатке – социальные учреждения. Как выглядит и чем живет ветхий квартал, который скоро могут "заполонить" новостройки, – в объективе фотокорреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной.
11:50:42 08-12-2025
овчинку застройте
там ужас какие бараки и это гораздо ближе к центру чем советсккая армия
12:12:09 08-12-2025
Т.е улицу расширять не будут
16:33:28 08-12-2025
Гость (12:12:09 08-12-2025) Т.е улицу расширять не будут... Нет, конечно. Это не выгодно, да и наперед надо думать, а у нас это не принято. И парковочных мест будет не больше, чем было возле старых домов, а скорее всего меньше.
12:25:29 08-12-2025
Там транспорт сразу встанет в гигантскую пробку. Уже сейчас с Советской Армии не выехать на Строителей и Павловский без дикого стоялова. Даже в субботу. Мост расширять через Пивоварку не собираются похоже, но он и не поможет. На место пересечения Павловский - С.А. - Строителей давно просится развязка, но место для нее отдали ресторану, а потом еще какому то строению, которое чуть не смыло.
Да и со Строителей на С.А. дикая пробка каждый день.
12:51:11 08-12-2025
Чиновник очнись ! Поток ещё не начинали "РЕНОВИРОВАТЬ" а тут "Ганбинка" или уже очередь давит ? не беспокойтесь "бюджета" хватит на всех!
13:08:13 08-12-2025
Ребята на потоке только сносят и только обещают сказачники .Кому выгодно врать а между тем умалчивают о выделеных средств на строительства по замене ветхого жилья .Ой чувствуется что полетят чьи то головы ( как всегда) Вот уж и вправду ломать не строить. Ха ха.А может случится чудо и поток и в праду не узнает - пока это точно одни пустыри и дряхлые больницы ( больница тец) и старые гниющие двухэтажки. АДМИНИСТРАЦИЯ СНИМИТЕ РОЗОВЫЕ ОЧКИ
18:40:15 08-12-2025
Гость (13:08:13 08-12-2025) Ребята на потоке только сносят и только обещают сказачники .... Кем выделенных то? Смеялся полчаса, выделенных!
14:00:07 08-12-2025
Нужен Трамвай от Павовска до Калманки и Старого базара!
18:41:32 08-12-2025
Олег (14:00:07 08-12-2025) Нужен Трамвай от Павовска до Калманки и Старого базара!... Почему не из Рубцовска в НорильсК
20:05:24 08-12-2025
Каждую неделю про поток вот вот начнется глобальная стройка и что мы видим - ничегошеньки как назвать таких ....Очень печально когда то при СССР это была действитеььно стройка потока и на тот момент радость людей.А сейчас ттлько серая разруха .Уважаемые чиновники займитесь контролем за стройкой потока только не лукавьте.
17:22:13 09-12-2025
А вот мне интересно, почему центр города не застраивают? Чуть от пр.Ленина отойдешь-лачуги.