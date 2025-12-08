В шаге от реновации. Как выглядит микрорайон, который могут застроить по примеру Потока

Квартал недалеко от центра постепенно готовят к масштабному строительству

08 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Микрорайон на ул. Советской Армии / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Квартал на ул. Советской Армии замер в ожидании реновации: за последние годы микрорайон "очистили" от аварийных домов, и теперь "пустыри" ожидают нового строительства. В обновленном генплане города территория от ул. Матросова до пр. Коммунаров отдана под комплексное развитие. В администрации Барнаула считают: если проект застройки Потока будет успешным, механизм реализуют и на других площадках.

Пока же микрорайон на ул. Советской Армии развивается точечно: в квартале уже построено несколько новых домов, строительство еще одного ЖК скоро стартует. Это проект на ул. Советской Армии, 83а, который в 2019 году начала возводить компания "Барнаулкапстрой". Осенью 2025 года площадку и недострой в 11 этажей с торгов забрала фирма СК "Культура" (ранее известная как "ДС-Инвестстрой"). Она намерена продолжить работы и возвести одноподъездный 19-этажный дом.

Кстати, рядом распложена еще одна замороженная площадка от "Барнаулкапстроя". Там также можно возвести многоквартирный дом. Кто будет ее осваивать – пока неизвестно. Как сообщили amic.ru в "Культуре", они ведут переговоры с собственником о покупке, но пока окончательного решения нет.

Микрорайон на ул. Советской Армии считают перспективным: он расположен недалеко от центра города, имеет удобную транспортную сеть, в достатке – социальные учреждения. Как выглядит и чем живет ветхий квартал, который скоро могут "заполонить" новостройки, – в объективе фотокорреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной.