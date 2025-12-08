Эксперт увидел в выступлении Долиной признаки сильного стресса из-за скандала с квартирой
Певица вышла на сцену в защитной позе, что указывает на крайнюю тревогу
08 декабря 2025, 10:35, ИА Амител
Российская певица Лариса Долина испытывает сильнейший стресс и тревогу из-за волны негатива, обрушившейся на нее в связи с судом за квартиру. К такому выводу пришел профайлер Руслан Панкратов, проанализировав ее выступление на "Песне года – 2025", пишет aif.ru.
На концерте 6 декабря зрители заметили, что артистка выглядела зажатой, почти не двигалась и была в черном наряде.
Эксперт объяснил, что ее поза – поднятые и подавшиеся вперед плечи, скрещенные руки, прижатые к телу локти – является древним защитным механизмом, свидетельствующим о крайне высоком уровне тревоги.
«Это классический диссоциативный эпизод как реакция на невыносимую реальность. На выступлении она словно "не присутствует", функционирует автоматически», – отметил Панкратов.
Напомним, весной 2025 года суд восстановил право собственности Долиной на элитную квартиру в Москве, которую она продала, став, по ее словам, жертвой мошенников. Покупательница Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег и намерена обжаловать решение в Верховном суде.
10:45:38 08-12-2025
Бабло пусть отдаст - стресс исчезнет на радость профайлеру.
10:47:08 08-12-2025
Кому охота 112 млн терять?
10:54:49 08-12-2025
Стесс у Кудельмана не из за скандала
А из за страха потерять наворованое
10:58:45 08-12-2025
мы все сейчас в такой позе....только однозначно у нее дела получше, чем у нас
11:02:15 08-12-2025
ну понятно стресс, квартиру то отдавать не охота. Хотя она может купить такую квартиру за 2 концерта....
11:03:18 08-12-2025
Конечно стресс, против нее развернули целую компанию, это же очевидно, 3000 квартир в год возвращают собственникам, продавшим под давлением мошенников, соответственно это происходило всегда, если посчитано за год, значит это не единичный случай, судьи выносят решение на основании закона, при чем здесь Долина, она одна из многих, она находиться под психологическим давлением.
11:57:48 08-12-2025
Гость (11:03:18 08-12-2025) Конечно стресс, против нее развернули целую компанию, это же... Крайней её сделала система, деньги должны возвращать мошенники (с процентами и наказанием), но кто их догонит?
11:24:25 08-12-2025
Ещё бы не стресс, заявить, что вернëт деньги.. Понимает, что больше потеряет, даже в такой ситуации сидела и нахваливала себя, как много она делает для страны воспитывая учеников, ужас, гордыня со всех щелей..
12:46:15 08-12-2025
Когда все, в доле,
Легко исправить с помощью суда
17:43:46 08-12-2025
профайлер просто экстрасенс.