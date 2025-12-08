НОВОСТИОбщество

Эксперт увидел в выступлении Долиной признаки сильного стресса из-за скандала с квартирой

Певица вышла на сцену в защитной позе, что указывает на крайнюю тревогу

08 декабря 2025, 10:35, ИА Амител

Выступление Ларисы Долиной / кадр из эфира Первого канала
Выступление Ларисы Долиной / кадр из эфира Первого канала

Российская певица Лариса Долина испытывает сильнейший стресс и тревогу из-за волны негатива, обрушившейся на нее в связи с судом за квартиру. К такому выводу пришел профайлер Руслан Панкратов, проанализировав ее выступление на "Песне года – 2025", пишет aif.ru.

На концерте 6 декабря зрители заметили, что артистка выглядела зажатой, почти не двигалась и была в черном наряде.

Эксперт объяснил, что ее поза – поднятые и подавшиеся вперед плечи, скрещенные руки, прижатые к телу локти – является древним защитным механизмом, свидетельствующим о крайне высоком уровне тревоги.

«Это классический диссоциативный эпизод как реакция на невыносимую реальность. На выступлении она словно "не присутствует", функционирует автоматически», – отметил Панкратов.

Напомним, весной 2025 года суд восстановил право собственности Долиной на элитную квартиру в Москве, которую она продала, став, по ее словам, жертвой мошенников. Покупательница Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег и намерена обжаловать решение в Верховном суде.

Комментарии 10

Гость
Гость

10:45:38 08-12-2025

Бабло пусть отдаст - стресс исчезнет на радость профайлеру.

  14 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:47:08 08-12-2025

Кому охота 112 млн терять?

  2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:54:49 08-12-2025

Стесс у Кудельмана не из за скандала
А из за страха потерять наворованое

  9 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:58:45 08-12-2025

мы все сейчас в такой позе....только однозначно у нее дела получше, чем у нас

  11 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:02:15 08-12-2025

ну понятно стресс, квартиру то отдавать не охота. Хотя она может купить такую квартиру за 2 концерта....

  4 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:03:18 08-12-2025

Конечно стресс, против нее развернули целую компанию, это же очевидно, 3000 квартир в год возвращают собственникам, продавшим под давлением мошенников, соответственно это происходило всегда, если посчитано за год, значит это не единичный случай, судьи выносят решение на основании закона, при чем здесь Долина, она одна из многих, она находиться под психологическим давлением.

  -19 Нравится
Ответить
dok_СФ
dok_СФ

11:57:48 08-12-2025

Гость (11:03:18 08-12-2025) Конечно стресс, против нее развернули целую компанию, это же... Крайней её сделала система, деньги должны возвращать мошенники (с процентами и наказанием), но кто их догонит?

  1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:24:25 08-12-2025

Ещё бы не стресс, заявить, что вернëт деньги.. Понимает, что больше потеряет, даже в такой ситуации сидела и нахваливала себя, как много она делает для страны воспитывая учеников, ужас, гордыня со всех щелей..

  2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

12:46:15 08-12-2025

Когда все, в доле,
Легко исправить с помощью суда

  2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

17:43:46 08-12-2025

профайлер просто экстрасенс.

  -2 Нравится
Ответить
