Эксперт увидел в выступлении Долиной признаки сильного стресса из-за скандала с квартирой

Певица вышла на сцену в защитной позе, что указывает на крайнюю тревогу

08 декабря 2025, 10:35, ИА Амител

Выступление Ларисы Долиной / кадр из эфира Первого канала

Российская певица Лариса Долина испытывает сильнейший стресс и тревогу из-за волны негатива, обрушившейся на нее в связи с судом за квартиру. К такому выводу пришел профайлер Руслан Панкратов, проанализировав ее выступление на "Песне года – 2025", пишет aif.ru.

На концерте 6 декабря зрители заметили, что артистка выглядела зажатой, почти не двигалась и была в черном наряде.

Эксперт объяснил, что ее поза – поднятые и подавшиеся вперед плечи, скрещенные руки, прижатые к телу локти – является древним защитным механизмом, свидетельствующим о крайне высоком уровне тревоги.

«Это классический диссоциативный эпизод как реакция на невыносимую реальность. На выступлении она словно "не присутствует", функционирует автоматически», – отметил Панкратов.

Напомним, весной 2025 года суд восстановил право собственности Долиной на элитную квартиру в Москве, которую она продала, став, по ее словам, жертвой мошенников. Покупательница Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег и намерена обжаловать решение в Верховном суде.