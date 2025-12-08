Барнаульцу выставили счет в 1,4 млн рублей за "маленький" ремонт чужой машины после ДТП

В счет за ремонт включили "камеру движения" за 193 тысячи и фару за 265 тысяч, хотя видимых повреждений на фото нет

08 декабря 2025, 11:15, ИА Амител

Жителю Барнаула выставили счет за ДТП в 1,4 млн рублей / Фото: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула столкнулся с неожиданным исковым требованием после незначительного ДТП, произошедшего в марте 2025 года. Его отец, управляя Suzuki Grand Vitara, при движении задним ходом задел Toyota Land Cruiser 200, пишет "Инцидент Барнаул".

На автомобиле виновника образовались незначительные повреждения задней двери и треснул чехол запасного колеса. Владелец внедорожника заявил о повреждениях фары, решетки радиатора, капота и бампера.

Водитель Suzuki оформил происшествие с вызовом комиссариата, рассчитывая, что ущерб покроет страховая выплата в 400 тысяч рублей, а разницу в 200–300 тысяч он доплатит сам.

Однако спустя несколько месяцев в семью пришел судебный иск, в котором стоимость ремонта Toyota была оценена почти в 1,4 миллиона рублей. После выплаты страховки остаток долга составил около 930 тысяч.

В исковом заявлении указаны спорные позиции, такие как камера движения за 193 000 рублей, левая фара – 265 000 рублей и заправка кондиционера, хотя на фотографиях с места ДТП видимых повреждений некоторых из этих деталей не наблюдается.

Сейчас семья ищет адвоката и консультируется со специалистами, подозревая необоснованное завышение стоимости восстановительного ремонта.