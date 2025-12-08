Барнаульцу выставили счет в 1,4 млн рублей за "маленький" ремонт чужой машины после ДТП
В счет за ремонт включили "камеру движения" за 193 тысячи и фару за 265 тысяч, хотя видимых повреждений на фото нет
08 декабря 2025, 11:15, ИА Амител
Житель Барнаула столкнулся с неожиданным исковым требованием после незначительного ДТП, произошедшего в марте 2025 года. Его отец, управляя Suzuki Grand Vitara, при движении задним ходом задел Toyota Land Cruiser 200, пишет "Инцидент Барнаул".
На автомобиле виновника образовались незначительные повреждения задней двери и треснул чехол запасного колеса. Владелец внедорожника заявил о повреждениях фары, решетки радиатора, капота и бампера.
Водитель Suzuki оформил происшествие с вызовом комиссариата, рассчитывая, что ущерб покроет страховая выплата в 400 тысяч рублей, а разницу в 200–300 тысяч он доплатит сам.
Однако спустя несколько месяцев в семью пришел судебный иск, в котором стоимость ремонта Toyota была оценена почти в 1,4 миллиона рублей. После выплаты страховки остаток долга составил около 930 тысяч.
В исковом заявлении указаны спорные позиции, такие как камера движения за 193 000 рублей, левая фара – 265 000 рублей и заправка кондиционера, хотя на фотографиях с места ДТП видимых повреждений некоторых из этих деталей не наблюдается.
Сейчас семья ищет адвоката и консультируется со специалистами, подозревая необоснованное завышение стоимости восстановительного ремонта.
11:25:23 08-12-2025
водителю Сузуки сил и терпения в борьбе с наглецами
12:04:17 08-12-2025
гость (11:25:23 08-12-2025) водителю Сузуки сил и терпения в борьбе с наглецами... Там не просто наглецы, там мошенники, которые по предварительному сговору группы лиц, фальсифицировали документы с повреждениями и оценкой.
11:36:26 08-12-2025
Тут противоречие одно сразу бросается. Треснул чехол запасного колеса. Он сзади. И решетка радиатора - она спереди )
11:47:29 08-12-2025
Гость (11:36:26 08-12-2025) Тут противоречие одно сразу бросается. Треснул чехол запасно... Чехол у витары, решетка у крузера...а вот камера за 193к настораживает ))
12:07:00 08-12-2025
ППШариков (11:47:29 08-12-2025) Чехол у витары, решетка у крузера...а вот камера за 193к нас...
Заправка кондиционера тоже не в тему.
13:54:10 08-12-2025
Гость (12:07:00 08-12-2025) Заправка кондиционера тоже не в тему. ... Возможно поврежден радиатор кондюка.
12:15:28 08-12-2025
Гость (11:36:26 08-12-2025) Тут противоречие одно сразу бросается. Треснул чехол запасно... Чукча не читатель, чукча писатель.. ))))
11:37:05 08-12-2025
Вы цены на запчасти видели? А на расходники для покраски. так что вполне.
11:41:41 08-12-2025
Гость (11:37:05 08-12-2025) Вы цены на запчасти видели? А на расходники для покраски. та... А не надо дорогие машины покупать. Хочешь джип? Купи УАЗик.
13:45:33 08-12-2025
Гость (11:37:05 08-12-2025) Вы цены на запчасти видели? А на расходники для покраски. та... Так почему до сих пор выплаты по ОСАГО не повысили хотя бы до 1 млн? А потому что кормушка хорошая
11:45:32 08-12-2025
Максимальную выплату последний раз увеличивали в 2014г. А стоимость полиса растёт ежегодно
12:11:38 08-12-2025
Гость (11:45:32 08-12-2025) Максимальную выплату последний раз увеличивали в 2014г. А ст...
А начиналось всё по той же схеме. В 2003-м сказали что вводят повышенный тариф, чтобы страховые создали накопления и потом... получилось как всегда. А ведь ведь прибыли в первые годы у страховых были просто фантастические.
15:42:31 08-12-2025
Гость (12:11:38 08-12-2025) А начиналось всё по той же схеме. В 2003-м сказали что в... А вы что думаете что сейчас не такие
11:47:13 08-12-2025
Мошенник ты, владелец круизёра. Твои эксперты тоже. И вы ответите.
11:48:52 08-12-2025
Вообще, считаю, давно пора законодательно закрепить такие моменты.
Ладно умышленно к этому привело. Пьяный за руль, не застраховал машину. Грубо нарушил правила ДТП, нёсся и на красный, вырулил через двойную сплошную и т.п.
А банальная небольшая если невнимательность, человечески фактор, просто увернулся от пешехода, от машины, не задел их, саданул другую. Солнце ослепило и т.п., тут уже бы ограничить суммы, которые можно взыскать с виновника.
Люди не виноваты, что кто-то себе может позволить дорогую машину, и на них потом фары стоят по 250. Может это у него пятая машина в гараже. А так какому нибудь авто за 40млн немного повредишь, потом жизнь себе ломать люди должны, продавать квартиры, чтобы рассчитаться за фары и прочее, которые даже менять не будут? Вообще есть дополнительная страховка. Я такой пользуюсь. Доплачиваю ещё сверху к полису, и если врежется виновник, даже без страховки, то ущерб мне всё-равно оплатит моя страховая. Вот кто дорогие машина берёт такие, пусть на них отдельную дополнительную страховку пусть придумают. Не доплатил, не достраховал - его проблемы. Вообще такие были, потом перестали делать. Так и назывались ДОСАГО (дополнительное ОСАГО). Только они работали, когда ты причинил ущерб. Пусть сделают ту, когда тебе причинили ущерб а страховой выплаты недостаточно.
13:47:29 08-12-2025
Гость (11:48:52 08-12-2025) Вообще, считаю, давно пора законодательно закрепить такие мо... В начале с вами был согласен, но потом вы предлагаете досаго, а страховая будет всё-равно взыскивать с виновника-бедолаги итоговую оплату страшно дорогого дтп. Значит это не выход для народа. Во франции народ например выжигал эти дорогие драндулеты хозяев жизни. Вот что-бы до поджогов не доводить, нужно законодательно защищать народ от вгонения в нищету хозяевами этих дорогих драндулетов.
14:03:13 08-12-2025
Гость (13:47:29 08-12-2025) В начале с вами был согласен, но потом вы предлагаете досаго... В том и дело, что такое ДОСАГО, по которому не будут гоняться за виновником. Выплачивать будут из накопительных с этих Д. Тарифы пусть сами устанавливают. Думаю не проблемы им всем платить по 10 000 - 15 000 в год, чтобы потом проблем ни себе не людям
12:06:01 08-12-2025
ППШариков (11:47:29 08-12-2025) Чехол у витары, решетка у крузера...а вот камера за 193к нас... Вы правы. На чехле виновника же написано было.
12:07:20 08-12-2025
Сумма более миллиона явно завышена! Это мошенники! Даже с учётом роста цен такой счёт неправдоподобно выглядит. Надо разбираться с юристами, в суд обращаться со встречным заявлением.
12:10:15 08-12-2025
Владельцу Сузуки писать на прямую линию президенту на мошенников. Всё читают и возвращают на разбирательство. Оскотинились донельзя "хозяева жизни"
12:36:00 08-12-2025
Читая новость, появились сомнения, видно, что удар пришелся на правую сторону, а сфотана левая фара, правой фары мы на фото не видим, возможно о ней и речь, то что хозяин авто не хочет ставить китай за 20 рубасов, а выставил счет за оригинал, это вполне нормально, почему он должен ставить китай, и делатьавто хуже, его авто и так пострадал не по его вине и упал в ценнике, плюс мороки беготня.
Судить о том кто какое авто купил, не вам люди, может она в кредите по самые уши, но захотел он такое вложение. Кто то ипотеку на всю жизнь берет, кто то авто. Не судите да не судимы будете, но ценники на запчасти конь, да и сдоступностью есть проблемы. И в этом не вина хозяина крузера, а политические причины.
13:07:18 08-12-2025
Две фары я нашел в Хабаровске за 10 минут. 30000 за пару. Китай, новые. Оригинал же новый, да, 230000 за штуку в Москве, но авто БУ и нехрен новые запчасти на него считать. Могу продолжить поиск за небольшую плату)))) Хозяин крузака - жулик!
14:11:43 08-12-2025
Гость (13:07:18 08-12-2025) Две фары я нашел в Хабаровске за 10 минут. 30000 за пару. Ки... А нахрен мне китайская фара? У меня была оригинальная. Мне ее сломали, почему я должен ставить китай? Она будет отличаться, так как выцветает от солнца. В идеале вообще в паре менять, так что это уже 460к, так что пусть скажет спасибо, счет мог бы быть на две, а целую может виновник себе забрать.
15:23:23 08-12-2025
Гость (14:11:43 08-12-2025) А нахрен мне китайская фара? У меня была оригинальная. Мне е... Разбили тебе одну, значит и менять будут одну. Ты еще напиши что из-за разбитой фары надо всю машину менять на новую
15:35:12 08-12-2025
Гость (14:11:43 08-12-2025) А нахрен мне китайская фара? У меня была оригинальная. Мне е... Мотанитесь в Казахию. Возьмите оригинал.
По теме. Я очень сомневаюсь, что витарка могла крузаку капот так замять. Если только тапку в пол.
12:13:02 13-12-2025
Гость (14:11:43 08-12-2025) А нахрен мне китайская фара? У меня была оригинальная. Мне е... А ты охреневший, я посмотрю. У тебя стояла выцветшая фара. А ты себе все новое ставишь. С какого перепуга, покупай бу точно в таком же состоянии
12:14:41 13-12-2025
Гость (14:11:43 08-12-2025) А нахрен мне китайская фара? У меня была оригинальная. Мне е... Фара у тебя была оригинальная, но бу. Вот и ставь бу. Какого хрена новую ставишь?
16:00:27 08-12-2025
Гость (13:07:18 08-12-2025) Две фары я нашел в Хабаровске за 10 минут. 30000 за пару. Ки... А если тебе зубы выбить и в замен родных предложить пластмассовую челюсть поставить тебя бы устроило? Вместо старых леченных зубов новенький протез?
13:39:56 08-12-2025
Хозяин Крузака лешил лям поднять нахаляву.
13:40:01 08-12-2025
Оскотинились донельзя "хозяева жизни"
Поверьте, со временем верховный суд выдаст, что хозяева дорогих авто будут сами компенсировать свои убытки после дтп сверх страховых сумм. Испытывают воры терпение народа...
13:53:16 08-12-2025
Воры любовницам тарантасы такие дарят как шоколадки, а обычным людям что теперь, квартиры и почки продавать?
14:31:15 08-12-2025
К Иванову обратитесь, хороший автоюрист в г. Барнауле. Их было шт. 5 вот для таких спорных моментов. Не важно кто оппонент. Фару скорее всего как новый оригинал посчитали, камеру также. В суде это не пройдет 100% за 930 тысяч можно побороться и добрую часть этой суммы уменьшить.
Кстати "каска" в желтом банке 36 тысяч годовая стоила, вот от таких случаев. Всем добра и удачи на дорогах!
16:19:29 08-12-2025
Возможно тойота праворульная, а там считают по другим ценам. Не зря автоподставщики использую дорогие праворульные авто
21:29:14 08-12-2025
1111 (16:19:29 08-12-2025) Возможно тойота праворульная, а там считают по другим ценам.... На фото-то из новости гляньте где руль, и интрига пропадёт
10:30:18 09-12-2025
На фото четко видно, что левая фара пострадала (сломана хром вставка в центре). Под значком Тойота камера, про повреждения говорить по фото сложно, в суде все посмотрят, оценят. Если кто-то на драндулете, не убедившись, летит назад и неслабо так повреждает чужое авто, то ответственность полностью на нем. Не способен ездить аккуратно, покупай абонемент на трамвай. Кто и за сколько купил авто в данном случае не имеет никакого значения, все обвиняющие в воровстве владельца крузака... вы его за руку поймали? пролетарская ненависть? или что это? а если бы вместо стоящего авто был бы человек... все сразу меняется, да? Инициатору происшествия. Не нужно взывать к чувствам масс подобными постами в сети, идите в суд, изучайте материалы дела.