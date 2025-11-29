Абоненты Yota могут поделиться архивным тарифом и получить за это бонус на счет
20% от стоимости тарифа будут начислять владельцу полгода
29 ноября 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHXVdMi
Yota* представила сервис, который позволяет ее абонентам делиться архивными тарифами с другими клиентами и шесть месяцев получать за это бонус. Платформа YotaАрхив дает возможность пользователям найти старые тарифы с выгодными условиями и подключиться к ним.
Как работает сервис?
Чтобы поделиться своим тарифом, абоненту нужно зайти в личный кабинет Yota и нажать кнопку "Поделиться тарифом". После того как новый пользователь подключится к нему, владелец тарифа получит бонус в размере 20% от его стоимости на свой мобильный счет. Его будут начислять каждый месяц в течение полугода.
Кроме того, на платформе есть тарифы от оператора, включая предложение с безлимитным интернетом и 300 минутами за 399 рублей в месяц.
Как выбрать тариф на платформе?
Для удобства выбора тарифа на платформе предусмотрена система фильтров. С ее помощью можно отсортировать предложения по таким критериям, как стоимость, объем интернета и количество минут.
После выбора подходящего тарифа его можно забронировать на 20 суток, и он будет исключен из списка доступных для других пользователей. Таким образом, можно зарезервировать до пяти тарифов.
После подключения абоненты смогут делиться своим тарифным планом с другими пользователями.
«В августе мы предложили потенциальным клиентам присоединиться к нам, скопировав тариф у друзей – абонентов Yota. Услуга оказалась популярной, однако нам стали задавать вопрос: что делать, если среди близких знакомых нет абонента Yota с подходящим тарифом? YotaАрхив полностью решает эту проблему», – сказал управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.
И уточнил, что теперь пользователи могут зайти на платформу и выбрать подходящий набор минут, гигабайт и СМС по выгодной цене. Выбор становится возможным благодаря широкому ассортименту тарифов, которые долго и успешно используют абоненты компании.
Схожая услуга доступна и у другого оператора. С августа абоненты любых операторов в Сибири могут оформить сим-карту МегаФона и перенести на нее свой текущий тариф.
*Yota ("Йота")
11:32:59 29-11-2025
Уважаемая Yota
Ситуация следующая есть проблема со связью, написано заявление, создан тикет. Выдана резервная СИМ.
А потом всё, бот отвечает что заявка закрыта и не он не оператор ответить как закрыта не могут, т.к у них нет такой информации. Бот это конечно отдельная форма издевательства, перевести на сотрудникам он не может так как они заняты. Сам ответить не может т.к у него нет информации. Позвонить вам по телефону в принципе нельзя, хотя для компани занимающейся связью это конечно странновато.
Что в итоге делать то?
Менять оператора?