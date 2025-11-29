Абоненты Yota могут поделиться архивным тарифом и получить за это бонус на счет

20% от стоимости тарифа будут начислять владельцу полгода

Yota* представила сервис, который позволяет ее абонентам делиться архивными тарифами с другими клиентами и шесть месяцев получать за это бонус. Платформа YotaАрхив дает возможность пользователям найти старые тарифы с выгодными условиями и подключиться к ним.

Как работает сервис?

Чтобы поделиться своим тарифом, абоненту нужно зайти в личный кабинет Yota и нажать кнопку "Поделиться тарифом". После того как новый пользователь подключится к нему, владелец тарифа получит бонус в размере 20% от его стоимости на свой мобильный счет. Его будут начислять каждый месяц в течение полугода.

Кроме того, на платформе есть тарифы от оператора, включая предложение с безлимитным интернетом и 300 минутами за 399 рублей в месяц.

Как выбрать тариф на платформе?

Для удобства выбора тарифа на платформе предусмотрена система фильтров. С ее помощью можно отсортировать предложения по таким критериям, как стоимость, объем интернета и количество минут.

После выбора подходящего тарифа его можно забронировать на 20 суток, и он будет исключен из списка доступных для других пользователей. Таким образом, можно зарезервировать до пяти тарифов.

После подключения абоненты смогут делиться своим тарифным планом с другими пользователями.

«В августе мы предложили потенциальным клиентам присоединиться к нам, скопировав тариф у друзей – абонентов Yota. Услуга оказалась популярной, однако нам стали задавать вопрос: что делать, если среди близких знакомых нет абонента Yota с подходящим тарифом? YotaАрхив полностью решает эту проблему», – сказал управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

И уточнил, что теперь пользователи могут зайти на платформу и выбрать подходящий набор минут, гигабайт и СМС по выгодной цене. Выбор становится возможным благодаря широкому ассортименту тарифов, которые долго и успешно используют абоненты компании.

Схожая услуга доступна и у другого оператора. С августа абоненты любых операторов в Сибири могут оформить сим-карту МегаФона и перенести на нее свой текущий тариф.

