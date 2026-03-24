Барнаульская компания должна была отредактировать существующий проект, однако угодить заказчику так и не сумела

24 марта 2026, 15:02, ИА Амител

Аэропорт Горно-Алтайска / Фото: vk.com/gaairport

Компания "Независимая аналитическая лаборатория" из Барнаула выиграла суд против аэропорта Горно-Алтайска. Спор возник из-за договора, по которому истец должен был разработать природоохранную документацию. Информация об итогах процесса размещена в картотеке арбитражного суда.

"Независимая аналитическая лаборатория" потребовала от АО "Аэропорт Горно-Алтайск" 77 тысяч рублей. Кроме того, организация просила признать незаконным односторонний отказ аэропорта от исполнения договора. С чем ответчик, разумеется, не согласился.

«Цель договора не достигнута, истцом работы выполнены некачественно, результат работ не имеет потребительской ценности», — гласит позиция аэропорта.

В качестве третьих лиц в деле приняли участие Росавиация и компания "РСИ". Судя по материалам суда, сама природоохранная документация была проектом приаэродромной территории и уже существовала, однако Росавиация потребовала ее переработать. Общая стоимость работ составляла 154 тысячи рублей.

Уже в ходе работы над проектом в 2024 году "Независимая аналитическая лаборатория" получала замечания, причем не от заказчика, а сразу от Росавиации, которые в дальнейшем исправляла. Затем какие-либо правки исполнителю поступать перестали, в том числе и после направления финальной версии проекта.

Это, по условиям договора, означало: заказчик работу фактически принял. Исполнитель обратился за оплатой, однако получил односторонний отказ от договора, обоснованный "существенными и неустранимыми недостатками" в проекте.



Суд, однако, поддержал именно подрядчика. Упомянутые "существенные и неустранимые недостатки", согласно позиции суда, не входили в предмет договора. А вот объем работ, который все же был оговорен, подрядчик, с точки зрения суда, выполнил. Кроме того, работы, выполненные до отказа от договора, все равно было необходимо оплатить.

При этом нельзя не отметить: в дальнейшем аэропорт был вынужден вновь обратиться за услугами по корректировке той же документации. И заключил договор с компанией "РСИ" на сумму 1,8 млн рублей.