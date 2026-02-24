Аферисты заманивают россиян в фейковые чаты подъездов

Внутри таких групп мошенники под различными предлогами пытаются получить личные данные

24 февраля 2026, 13:50, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Мошенники разработали новую схему обмана россиян — теперь они заманивают жертв в фальшивые чаты подъездов. Об этом сообщает РИА Новости.

Злоумышленники пишут гражданам в мессенджерах и предлагают присоединиться к чату для обмена актуальными новостями дома или района. Внутри таких групп аферисты под различными предлогами пытаются получить личные данные.

Один из распространенных сценариев — просьба подтвердить информацию под видом перерасчета коммунальных платежей.

Эксперты призывают быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам, а также не сообщать личные данные в незнакомых чатах.

Ранее сообщалось, что управляющие компании и ТСЖ могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей за отсутствие домового чата в мессенджере Max или за неразмещение в нем обязательной информации.