Аферисты заманивают россиян в фейковые чаты подъездов
Внутри таких групп мошенники под различными предлогами пытаются получить личные данные
24 февраля 2026, 13:50, ИА Амител
Мошенники разработали новую схему обмана россиян — теперь они заманивают жертв в фальшивые чаты подъездов. Об этом сообщает РИА Новости.
Злоумышленники пишут гражданам в мессенджерах и предлагают присоединиться к чату для обмена актуальными новостями дома или района. Внутри таких групп аферисты под различными предлогами пытаются получить личные данные.
Один из распространенных сценариев — просьба подтвердить информацию под видом перерасчета коммунальных платежей.
Эксперты призывают быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам, а также не сообщать личные данные в незнакомых чатах.
Ранее сообщалось, что управляющие компании и ТСЖ могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей за отсутствие домового чата в мессенджере Max или за неразмещение в нем обязательной информации.
В каком, каком приложении???