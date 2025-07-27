Алтайский актер Амаду Мамадаков сыграет в российском фильме-сказке

Со слов артиста, съемки начнутся уже в августе 2025 года

27 июля 2025, 14:35, ИА Амител

Известный алтайский актер Амаду Мамадаков посетил закрытие XXVII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля в Сростках. В его рамках артист представлял фильм "Шаман" режиссера Валерия Мерзликина. Мамадаков рассказал журналистам о созданной кинокартине, а также поделился подробностями новой роли, которую ему предстоит сыграть в русской сказке.

В фильме "Шаман" Мамадаков сыграл полицейского. Актер отметил, что картину представили не только в Сростках, но и в ряде российских городов.

«Эта тема интересная. Шаманизм – это часть нашей культуры. Многие что-то знают, чего-то нет. Поэтому мы решили снять на эту тему фильм», – сказал артист.

Кроме того, актер рассказал о роли в новом проекте. Будучи гостем фестиваля в 2018 году, он хотел, чтобы детскому кинематографу уделяли больше внимания. Сейчас, со слов Мамадакова, ситуация значительно изменилась: снимают очень много русских сказок. А в одной из них он даже сыграет сам:

«Мы сейчас будем в августе снимать про Ивана-дурака. Я буду играть Чудище поганое. (Смеется.) Поэтому я с удовольствием сижу по два часа в пластиковом гриме, я готовлюсь к этой роли», – поделился актер.

Кроме Чудища в сказке собрались Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Чертик и много других персонажей.

Со слов Мамадакова, он очень рад тому, что российский кинематограф начал активно работать с фильмами для детей:

«Я очень рад, что наш кинематограф повернулся в эту сторону и активно начинает работать вокруг детского кино – народных сказок, былин. Мы поднимаем свою культуру», – заключил он.

Актер Амаду Мамадаков родился в 1976 году в селе Ело Онгудайского района. Окончил Театральное училище им. Щепкина (актерский факультет), а позднее – режиссерский факультет ГИТИСа. Заслуженный артист республик Алтай и Тыва. Снялся почти в 80 фильмах и сериалах, таких как "Солдаты", "9 рота", "Звезда", "Счастливы вместе", "Монгол", "Морская душа", "28 панфиловцев" и др. С 2002 года Мамадаков работает в театре Et cetera. Как режиссер – ставит спектакли в нескольких театрах, преподает в национальной алтайской студии Высшего театрального училища им. Щепкина. Женат, воспитывает дочь.

