Александр Бардин проведет в Барнауле "Кучерявый вечер"

Музыкант выступит с обновленной программой, однако порадует зрителей и уже полюбившимися хитами

11 июля 2025, 06:45, ИА Амител

"Кучерявый вечер" состоится в Барнауле. Музыкант Александр Бардин выступит в ДК "Мотор" 27 января 2026 года.

Бардин приедет в столицу Алтайского края с обновленной программой, однако порадует зрителей и уже полюбившимися хитами, и знаменитыми "Переливами". Композитор устроит незабываемый и завораживающий душевный вечер, на котором будут звучать балалайка, гармонь, баян, фортепиано и обволакивающий голос артиста.

Александр Бардин – участник группы "САДко", мультиинструменталист, певец, танцор, композитор, многодетный отец. По сути же он остался парнем из обычной мордовской семьи, который прошел внушительный творческий путь благодаря труду и таланту.

Александр несет русскую культуру в самом сердце, собирая вокруг себя все больше ценителей авторской и народной музыки. Все, кто однажды соприкоснулся с его творчеством, ощущают, что получили тот недостающий элемент душевной гармонии и добра.