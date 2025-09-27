Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна

Особые соболезнования глава СКР выразил супруге покойного

27 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил соболезнования родным и близким режиссера Тиграна Кеосаяна. В своем обращении он отметил невосполнимую утрату для российской культуры и кинематографа.

«Тигран Кеосаян обладал редким даром вести честный разговор со зрителями о самых важных темах: о любви и верности, о долге и чести», – подчеркнул Бастрыкин.

Он также выделил уникальный стиль работ режиссера, описывая их как "изящные, ироничные, пронизанные светлой грустью и глубокой любовью к своим героям".

Особые соболезнования глава СКР выразил супруге покойного – Маргарите Симоньян:

«Желаю Вам душевных сил, чтобы выдержать горечь утраты, найти опору в любви ваших детей и поддержке друзей».

Бастрыкин отметил, что творческое наследие Кеосаяна "будет жить долгие годы, радуя новое поколение зрителей".