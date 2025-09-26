Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна
26 сентября 2025, 22:15, ИА Амител
Президент России Владимир Путин направил официальные соболезнования семье режиссера Тиграна Кеосаяна. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
В своем обращении президент отметил:
«Тигран Эдмондович посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам и многочисленным почитателям».
Путин охарактеризовал Кеосаяна как "необыкновенно талантливого, мудрого и обаятельного человека".
Соболезнования адресованы супруге покойного - главному редактору RT Маргарите Симоньян и матери режиссера Лауре Геворкян.
«Примите глубокие соболезнования в этот тяжелый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Искренне разделяю постигшее вас огромное горе», – написал президент.
О смерти режиссера сообщила Маргарита Симоньян в ночь с 25 на 26 сентября. Телеведущий скончался после продолжительной болезни, в январе 2025 года он перенес клиническую смерть и находился в коме.
