26 сентября 2025, 22:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил официальные соболезнования семье режиссера Тиграна Кеосаяна. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

В своем обращении президент отметил:

«Тигран Эдмондович посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам и многочисленным почитателям».

Путин охарактеризовал Кеосаяна как "необыкновенно талантливого, мудрого и обаятельного человека".

Соболезнования адресованы супруге покойного - главному редактору RT Маргарите Симоньян и матери режиссера Лауре Геворкян.

«Примите глубокие соболезнования в этот тяжелый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Искренне разделяю постигшее вас огромное горе», – написал президент.

О смерти режиссера сообщила Маргарита Симоньян в ночь с 25 на 26 сентября. Телеведущий скончался после продолжительной болезни, в январе 2025 года он перенес клиническую смерть и находился в коме.