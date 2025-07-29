Алкоголь, электросамокаты и велосипеды запретят в дни празднования 295-летия Барнаула

Эти и другие меры безопасности обсудили власти краевой столицы

29 июля 2025, 09:05, ИА Амител

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле ограничат движение велосипедов и самокатов, а также запретят продавать алкоголь и перекроют ряд улиц в дни празднования 295-летия со дня основания города. Заседание антитеррористической комиссии Барнаула по этому вопросу провела заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В заседании приняли участие заместитель главы администрации по защите населения и информации Игорь Лисин, сотрудники правоохранительных органов, председатели профильных комитетов и главы районных администраций. Они обсудили меры безопасности в дни празднования 295-летия Барнаула.

Фото: barnaul.org

Так, безопасность предстоит обеспечить в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Об этом рассказали председатель комитета по культуре Валерий Паршков и председатель комитета по физкультуре и спорту Петр Кобзаренко.

На всех массовых мероприятиях организуют контрольно-пропускной и досмотровый режим, при котором будут использовать арочные и ручные металлодетекторы. Такой информацией поделился временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции УМВД России по Барнаулу Андрей Попов.

Наблюдать за общественным порядком помимо сотрудников МВД будут представители народной дружины "Барнаульская", а также работники частных охранных организаций.

Кроме того, на время празднования Дня города в Барнауле перекроют некоторые улицы и изменят движение общественного транспорта. О временных нововведениях жителям и гостям города сообщат заблаговременно. По словам заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрия Симоненко, в краевой столице также ограничат движение электросамокатов и велосипедов.

Продавать алкоголь в День города тоже запретят. Руководителям предприятий, реализующих спиртные напитки, направят соответствующие уведомления. Как заявила председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова, контролировать ситуацию будут с помощью рейдов.

Оксана Финк, в свою очередь, подчеркнула, что схему установки техсредств для работы контрольно-пропускных пунктов и расстановку полицейский предстоит тщательно продумать: