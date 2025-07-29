Алкоголь, электросамокаты и велосипеды запретят в дни празднования 295-летия Барнаула
Эти и другие меры безопасности обсудили власти краевой столицы
В Барнауле ограничат движение велосипедов и самокатов, а также запретят продавать алкоголь и перекроют ряд улиц в дни празднования 295-летия со дня основания города. Заседание антитеррористической комиссии Барнаула по этому вопросу провела заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В заседании приняли участие заместитель главы администрации по защите населения и информации Игорь Лисин, сотрудники правоохранительных органов, председатели профильных комитетов и главы районных администраций. Они обсудили меры безопасности в дни празднования 295-летия Барнаула.
Так, безопасность предстоит обеспечить в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Об этом рассказали председатель комитета по культуре Валерий Паршков и председатель комитета по физкультуре и спорту Петр Кобзаренко.
На всех массовых мероприятиях организуют контрольно-пропускной и досмотровый режим, при котором будут использовать арочные и ручные металлодетекторы. Такой информацией поделился временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции УМВД России по Барнаулу Андрей Попов.
Наблюдать за общественным порядком помимо сотрудников МВД будут представители народной дружины "Барнаульская", а также работники частных охранных организаций.
Кроме того, на время празднования Дня города в Барнауле перекроют некоторые улицы и изменят движение общественного транспорта. О временных нововведениях жителям и гостям города сообщат заблаговременно. По словам заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрия Симоненко, в краевой столице также ограничат движение электросамокатов и велосипедов.
Продавать алкоголь в День города тоже запретят. Руководителям предприятий, реализующих спиртные напитки, направят соответствующие уведомления. Как заявила председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова, контролировать ситуацию будут с помощью рейдов.
Оксана Финк, в свою очередь, подчеркнула, что схему установки техсредств для работы контрольно-пропускных пунктов и расстановку полицейский предстоит тщательно продумать:
"Специфика этого Дня города – в большом количестве задействованных площадок. На каждой из них важно предусмотреть исчерпывающие меры безопасности. Необходимо четко продумать схему установки технических средств безопасности для организации контрольно-пропускного и досмотрового режимов, а также продумать расстановку сотрудников полиции, дружинников и медиков", - отметила она.
Какие-то праздники пошли странные: одни запреты. "Веселитесь, дорогие горожаны! Но чтобы тихо и за светомаскировочными шторами"
😁
09:17:14 29-07-2025
Когда запрещать то собираются? Чтоб заранее закупиться.
09:18:15 29-07-2025
Идите лесом со своими "сухими" праздниками!!! Такого неуважения к людям прощать нельзя... Народ! Все на дачи и за город!!! Пусть сами "празднуют"...
09:22:55 29-07-2025
Дюша (09:18:15 29-07-2025) Идите лесом со своими "сухими" праздниками!!! Такого неуваже... ок, попразднуем.
без дачных революционеров - окучивайте морковку.
09:27:31 29-07-2025
Musik (09:22:55 29-07-2025) ок, попразднуем.без дачных революционеров - окучивайте м... Тренируйтесь...Так не праздники выглядят, а вечеринки в концлагере...Паспорт не забудьте и на всякий случай подмыться...
10:03:41 29-07-2025
Дюша (09:27:31 29-07-2025) Тренируйтесь...Так не праздники выглядят, а вечеринки в конц... вы не обчитались ли Солженицына?
10:43:37 29-07-2025
Musik (10:03:41 29-07-2025) вы не обчитались ли Солженицына?... Я не поклонник такого дерьма...Точно не обчитывался. Только для ознакомления с "творчеством"... Так что относительно обчитывания, скорее Оруэла...Ну или Войновича...Хотя ситуация ближе к Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»...
13:54:22 29-07-2025
Дюша (10:43:37 29-07-2025) Я не поклонник такого дерьма...Точно не обчитывался. Только ... Кому ты объясняешь? Там с этим очень сложно. Там такие буквы и меры не задерживаются.
09:19:23 29-07-2025
До кучи мобильный интернет и мобильную связь. А в центре вообще весь интернет отключите. Так, на всякий случай. А то мало ли что.
09:23:50 29-07-2025
Гость (09:19:23 29-07-2025) До кучи мобильный интернет и мобильную связь. А в центре воо... так уже отключили, у меня второй день мобильный интернет МТС в районе "Спартака" не работает, говорит "нет подключения". Бесит это беззаконие и произвол властей.
09:49:58 29-07-2025
ооо (09:23:50 29-07-2025) так уже отключили, у меня второй день мобильный интернет МТС... Это не беззаконие
Это ❤️ забота о тебе
10:19:33 29-07-2025
ооо (09:23:50 29-07-2025) так уже отключили, у меня второй день мобильный интернет МТС... А вы пробовали звонить оператору уточнить причины) Я звонил, они говорят плановый ремонт оборудования. Сроков окончания даже примерно назвать не могут, в и́оте говорят то же самое кстати. Бывают ведь такие совпадения
11:01:14 29-07-2025
Гость (10:19:33 29-07-2025) А вы пробовали звонить оператору уточнить причины) Я звонил,... по ушам тебе нефритовым стержнем поводили, ремонты у них там, ага
09:43:22 29-07-2025
эти три пункта пора запретить повсеместно и навсегда! адекватные люди не поедут по жаре на велосипеде крича на пешеходов!
09:55:54 29-07-2025
Гость (09:43:22 29-07-2025) эти три пункта пора запретить повсеместно и навсегда! адеква... так а чё как шпроты в лоховозках ехать туда и обратно? велик удобнее
10:12:31 29-07-2025
Гость (09:43:22 29-07-2025) эти три пункта пора запретить повсеместно и навсегда! адеква... Зимой на велосипеде гораздо лучше
10:51:12 29-07-2025
Гость (10:12:31 29-07-2025) Зимой на велосипеде гораздо лучше ... запомните этот твитт!
10:40:07 29-07-2025
"Кто празднику рад, тот накануне пьян" (с)... а уж в праздник тем более )))
10:44:36 29-07-2025
ППШариков (10:40:07 29-07-2025) "Кто празднику рад, тот накануне пьян" (с)... а уж в праздни... нужны острые ощущения - сходите на колесо, откроют для вас поди.
11:14:31 29-07-2025
Musik (10:44:36 29-07-2025) нужны острые ощущения - сходите на колесо, откроют для вас п... Только после вас.
12:34:33 29-07-2025
Musik (10:44:36 29-07-2025) нужны острые ощущения - сходите на колесо, откроют для вас п... Хорошее это колесо для всякого настроения- да и выпить там можно.
12:51:31 29-07-2025
Гость (12:34:33 29-07-2025) Хорошее это колесо для всякого настроения- да и выпить там м... ктож спорит.
вот уже и истории про него местные есть, практически туробъект.
а ежли включить фантазию - пойдет туризд! да и свои лохи пойдут.
10:56:40 29-07-2025
Новость на страницу а дату так и не написали!
11:04:18 29-07-2025
Ну что ж, значит за здравие любимого Барнаула выпью:
1) сильно заранее
2) стоя
3) не чокаясь
11:50:40 29-07-2025
Минусовальщики активизировались...Ау, бандерлоги! Заработали на бананы?
13:57:38 29-07-2025
Дюша (11:50:40 29-07-2025) Минусовальщики активизировались...Ау, бандерлоги! Заработали... Они слышат тебя, мудрый Каа!
19:24:48 29-07-2025
насовсем запретите самокаты-то! вот сейчас всвязи с ограничением постоянным нету самокатов в моем районе! кайф!!!
05:54:36 30-07-2025
Гость (19:24:48 29-07-2025) насовсем запретите самокаты-то! вот сейчас всвязи с ограниче... Согласен, вот что реально надо запретить, так это самокаты.