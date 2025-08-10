Алтайкрайстат рассказал, в каком городе региона самая дешевая водка
Средняя стоимость крепкого напитка в регионе на 4 августа составила 795 рублей за литр
10 августа 2025, 17:17, ИА Амител
Эксперты Алтайкрайстата опубликовали информацию о средних потребительских ценах на товары и услуги на 4 августа. Согласно их данным, самую дешевую водку в регионе продают в Бийске – город удерживает наиболее низкую цену на алкогольный напиток уже третий месяц.
Так, средняя стоимость литра водки в Алтайском крае на 4 августа составляла 795 рублей. По сравнению с июлем цена не изменилась, а в июне она стоила на 7 рублей дешевле.
В Бийске средняя цена литра равна 780 рублям. Дороже всего – в Белокурихе, где литр в среднем продается по 859 рублей. В Барнауле цена водки находится на уровне 796 рублей. Немногим дороже этот алкогольный напиток стоит в Рубцовске – в среднем 802 рубля за литр.
18:02:28 10-08-2025
... т.е 0,5 = 400 руб. ?
Я не любитель крепкого Алкоголя..... но это перебор.
20:48:51 10-08-2025
Демографию засекретили...
Хорошо хоть про водку ещё можно сведения получать...!
21:37:35 10-08-2025
"Алтайкрайстат рассказал, в каком городе региона самая дешевая водка"-------- алтайкрайстат уволить в полном составе... минимальная стоимость водки в РФ на текущий момент составляет 350 рублей за 0,5 литра. это прописано законодательно. зачем "посредники" тупой информации сидят за госсчет на зп и премиях?
07:44:06 11-08-2025
Гость (21:37:35 10-08-2025) "Алтайкрайстат рассказал, в каком городе региона самая дешев... 100% согласен. Мало того, эти крайстаты почему считают водку литрами, а не бутылками 0,5. Хотя в магазине в подавляющем большинстве продаются именно 0,5. Они где её на розлив увидели !?!?
Совсем глупые ?! А хлеб они за кг. считают ???
09:54:01 11-08-2025
А в Барнауле не судьба марийку посетить ? 349 руб/0,5 литра )))
14:08:18 11-08-2025
Это значимая информация для нас. Спасибо Амику!