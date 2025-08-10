Алтайкрайстат рассказал, в каком городе региона самая дешевая водка

Средняя стоимость крепкого напитка в регионе на 4 августа составила 795 рублей за литр

10 августа 2025, 17:17, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Эксперты Алтайкрайстата опубликовали информацию о средних потребительских ценах на товары и услуги на 4 августа. Согласно их данным, самую дешевую водку в регионе продают в Бийске – город удерживает наиболее низкую цену на алкогольный напиток уже третий месяц.

Так, средняя стоимость литра водки в Алтайском крае на 4 августа составляла 795 рублей. По сравнению с июлем цена не изменилась, а в июне она стоила на 7 рублей дешевле.

В Бийске средняя цена литра равна 780 рублям. Дороже всего – в Белокурихе, где литр в среднем продается по 859 рублей. В Барнауле цена водки находится на уровне 796 рублей. Немногим дороже этот алкогольный напиток стоит в Рубцовске – в среднем 802 рубля за литр.