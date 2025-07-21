"Алтайкузов" представит новую линейку тракторных прицепов на Дне поля – 2025

Поддержка Алтайского фонда финансирования предпринимательства позволила компании разработать прицепы грузоподъемностью до 24 тонн

21 июля 2025, 15:42, ИА Амител erid: 2W5zFJ99yWp

Новый прицеп от "Алтайкузова" / Фото: пресс-служба компании

Производитель высококачественных автоприцепов и прицепной техники "Алтайкузов" продемонстрирует на агрофоруме "День сибирского поля" в 2025 году новую линейку тракторных прицепов – АК-ПТС14, АК-ПТС16 и АК-ПТС24 – с улучшенными техническими характеристиками и грузоподъемностью до 24 тонн. Рассказываем, чем хороша новая техника и как компания реализовала проект благодаря поддержке власти.

Новые прицепы

В 2024 году в "Алтайкузове" получили поддержку от государства – оформили заем с низкой процентной ставкой через Алтайский фонд финансирования предпринимательства. Благодаря этому на предприятии разработали и создали три новых тракторных самосвальных прицепа для перевозки сельскохозяйственных грузов.

Новинки "Алтайкузова":

АК-ПТС14 – грузоподъемность 14 тонн, возможно сцеплять с АК-ПТС16 и перевозить одним рейсов больше груза;

АК-ПТС16 – грузоподъемность 16 тонн, возможно сцеплять с АК-ПТС14 и перевозить одним рейсов больше груза;

АК-ПТС24 – грузоподъемность 24 тонны, возможно производство одним большим кузовом.

Новые прицепы от "Алтайкузова" / Фото: пресс-служба компании

Новая линейка тракторных прицепов разработана с учетом пожеланий клиентов и аграриев, работающих в условиях сельского хозяйства Алтайского края. Все прицепы выполнены из качественных материалов, которые не уступают импортным аналогам, а по ряду характеристик даже превосходят их.

Сейчас модели проходят официальную сертификацию, а на Дне поля, с 30 июля по 1 августа 2025 года, их представят широкой аудитории.

Проверенная техника

"Алтайкузов" основан более десяти лет назад и с тех пор зарекомендовал себя как надежный производитель сельхозтехники. Компания выпускает тракторные прицепы нескольких модификаций, автомобильные двухосные и трехосные прицепы, самосвальные установки, кузова для различных типов грузовых автомобилей. Это качественная техника с усиленными рамами, что позволяет использовать ее в самых сложных эксплуатационных условиях.

Все прицепы "Алтайкузова" отличаются высокой надежностью и долгим сроком службы. Компания гордится тем, что выпускает продукцию, которая успешно конкурирует с зарубежными вариантами по качеству и цене. При этом здесь постоянно учитывают пожелания клиентов и вносят изменения в конструкцию, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики техники.

"Мы можем изготовить кузов вообще для любой машины. В месяц производим до 15 кузовов", – подчеркивает генеральный директор компании Дмитрий Кузнецов.

Производственные мощности предприятия находятся в Барнауле, но продукция востребована не только в Алтайском крае. Компания выполняет заказы для покупателей из Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей, Красноярского края и Республики Алтай. Это сельхозтоваропроизводители, фермеры, КФХ, ИП, перевозчики с/х грузов, лизинговые компании, банки, работающие по программе "Росагролизинга".

Прицепы от "Алтайкузова" / Фото: пресс-служба компании

Предприятие изготавливает технику под заказ, что позволяет обеспечивать индивидуальный подход к каждому заказчику.

"Мы гордимся тем, что предоставляем нашим клиентам продукцию, которая отличается высокой прочностью, вместимостью и адаптированностью к местным условиям. В нашей работе важен каждый клиент. Мы всегда стремимся предложить продукцию, которая полностью удовлетворяет потребности аграриев, фермеров, сельхозпредприятий, а также перевозчиков сельхозгрузов", – говорит Дмитрий Кузнецов.

Компания продолжает расширять производство и планирует в будущем строить новый завод, чтобы удовлетворить растущий спрос на свою продукцию. Дмитрий Кузнецов отмечает, что бизнес также рассматривает новые виды государственной поддержки для реализации амбициозных планов по расширению и модернизации.

ООО "Алтайкузов"

Производственный адрес: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 57/4

Тел.: 8 913-239-99-79

Сайт: алтайкузов.рф

Эл. почта: altkuzov@bk.ruООО "АлтайКузов"

Реклама