Алтайские аграрии смогут заработать благодаря приостановке пошлин на подсолнечное масло

Мера повысит рентабельность, а это позволит засеивать культурой большие площади и загрузить перерабатывающие производства

07 августа 2025, 09:15, ИА Амител

Подсолнечник / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Экспортные пошлины на подсолнечное масло в России приостановили до конца августа. Ранее действовали плавающие ставки на вывоз продукции – масло и шрот. Их временная отмена, по мнению правительства страны, поддержит ориентированные на экспорт компании.

Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, Алтайский край входит в топ-5 российских регионов по производству подсолнечника, в то время как страна по экспорту продуктов из этой культуры занимает второе место. Только за первое полугодие 2025 года предприятия края произвели больше 170 тысяч тонн нерафинированного подсолнечного масла. По мнению директора регионального Центра оценки качества зерна Марии Шостак, приостановка пошлины открывает новые горизонты и несет значительные изменения для аграриев.

По мнению эксперта, сельхозпроизводители смогут увеличить рентабельность выращивания подсолнечника, которая повлечет за собой потенциал роста посевных площадей. Кроме того, приостановка пошлин является поддержкой перерабатывающей отрасли, что крайне важно для Алтая.

«Особенно актуально это сейчас, когда идет активная борьба за рынки сбыта Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Наши предприятия смогут получить дополнительную добавленную стоимость, нарастить объемы производства и полностью загрузить наши мощности», – заявила Шостак.

Сейчас в сфере переработки подсолнечника растет производительность. Прогнозы на сезон 2025-2026 оптимистичные, считает Мария Шостак. Среди лучших компаний – производителей подсолнечного масла по качеству в центре назвали Seus, "Благо Бийск", "Благо Барнаул", "Диво Алтая".