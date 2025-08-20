Алтайские фермеры смогут бесплатно освоить управление дронами и пасечное дело
Обучение в "Школе фермера" от Россельхозбанка доступно и ветеранам СВО
20 августа 2025
В Алтайском крае стартует пятая волна "Школы фермера" – бесплатное обучение для фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, самозанятых и ветеранов СВО. В этот раз участники смогут обучиться по направлениям "Организация высокоэффективной пасеки" и "Оператор наземных средств управления беспилотными летательными аппаратами". Занятия в очном и заочном форматах стартуют в сентябре 2025 года и продлятся два с половиной месяца. По завершении курса участникам выдадут дипломы гособразца о профессиональной переподготовке.
«Алтайский край традиционно показывает хорошие результаты в агропромышленном комплексе. Развиты растениеводство и животноводство, а алтайский мед – это не только популярный в России бренд, но и хорошо известный продукт за пределами страны», – отметил директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.По его словам, знания, которые дают в "Школе фермера", позволяют сельхозпроизводителям сразу применять их на практике, развивая свои хозяйства.
В финале каждый студент должен будет составить и защитить бизнес-план. Лучший проект получит грантовую поддержку.
Что изучат участники?
Участники программы узнают все об организации эффективных пасек, бухгалтерии, кадровых и юридических вопросах, а также об основах маркетинга и сбыта. Практические занятия позволят перенять опыт известных пчеловодов региона.
Также большой блок посвятят управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В Алтайском государственном аграрном университете (АлтГАУ) активно развивают эту специальность.
«Наш вуз в этом направлении идет в ногу со временем: выпускники алтайской "Летной школы", организованной на базе аграрного университета, востребованы по всей России. Также запланирован большой блок лекций по специализациям. Их прочитают ведущие эксперты и преподаватели вуза, коллеги из Министерства сельского хозяйства и Алтайского филиала Россельхозбанка», – сказал врио ректора АлтГАУ Владимир Плешаков.
Кроме того, для участников "Школы фермера" запланировали лекции по агротехнологиям, финансовым бизнес-моделям и актуальным вопросам сельского хозяйства.
Что говорят выпускники программы?
Выпускник первого потока "Школы фермера", а ныне председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований края Никита Кожанов отметил, что даже опытные аграрии могут улучшить навыки в "Школе фермера". Он подчеркнул, что новое направление, как операторы БПЛА, крайне востребовано в сельском хозяйстве, и выпускники получат официальные удостоверения, которые откроют для них новые возможности.
Как стать участником?
Участниками могут стать главы и специалисты крестьянских (фермерских) хозяйств, самозанятые владельцы личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на сельской территории Алтайского края и Республики Алтай. Также приглашают представителей сельскохозяйственных производственных и перерабатывающих кооперативов, зарегистрированных на сельской территории двух алтайских регионов, ветеранов СВО и членов их семей.
Участники должны иметь или получать высшее или среднее профессиональное образование. А также гражданство РФ, возраст от 18 до 65 лет и полный комплект документов.
До 1 сентября 2025 года нужно подать заполненную анкету и предоставить документы, а также презентацию проекта по выбранным направлениям. Заявки отправлять на электронную почту GolubevaEV@altay.rshb.ru или AldungarovaNI@altay.rshb.ru с темой письма "Школа фермера".
Телефоны для консультаций: +7 (385-2) 55-68-42, (Елена), +7 (385-2) 55-68-15 (Наталья).
22:39:02 20-08-2025
Потом фермерам напишут в военном билете "водитель-дрона" и милости просим на фронт ?
11:09:44 21-08-2025
"До 20 августа 2025 года нужно подать"
Так то уже 21 августа... Совсем нет желающих пчёлами заниматься ? Там ведь "впахивать" надо, а не цветочки нюхать. Сейчас у пчеловодов напряжённая пора, а обучение надо проводить зимой.