Алтайские горы и быстрые райдеры. Как в Белокурихе прошел этап чемпионата России по эндуро

Алтай на две недели стал центром экстремального спорта

29 июля 2025, 06:40, ИА Амител

III этап Российской Эндуро Серии (РЭС) в Белокурихе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

26 и 27 июля под Белокурихой прошёл захватывающий финал Российской Эндуро Серии (РЭС) 2025, ставший важнейшим событием для любителей горного велосипеда в России. Впервые в истории соревнования были проведены в формате чемпионата России по эндуро среди любителей. Мероприятие прошло в таёжной заимке "Лесная сказка" в рамках масштабного фестиваля "Белка в колесе". Одним из организаторов выступила команда "Фракция", обеспечившая высокие международные стандарты проведения гонок.

Участники, среди которых были лучшие российские эндуро-райдеры, преодолевали сложные трассы с большими перепадами высот, проверяя свою выносливость и мастерство. Протяженность спецучастков составила более 40 минут, а время на их прохождение было ограничено, что сделало гонки особенно напряженными. Победителями в своих категориях стали: Владимир Пуляевский, Анна Скумбина, Олег Новосёлов, Виктор Усачев, Семен Пугачев и Сергей Березин.

Также на фестивале 26 июля прошел любительский кросс-кантри этап Кубка городов Сибири, который по праву стал важным событием для любителей МТБ.

Олимпийское кросс-кантри (гонка ХСО) / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый этап кросс-кантрийной дисциплины на таёжной трассе "Лесная Сказка" привлек внимание зрителей и райдеров благодаря техничным препятствиям и живописным участкам на берегах речки Белокуриха. Трасса, созданная с нуля в 2024 году, олицетворяет новый уровень развития олимпийского МТБ в Сибири.

Отметим, что 15–16 июля здесь состоялся четвёртый этап "Золотые горы" Российской серии гонок с международным участием. А 20 июля прошла гонка чемпионата России по маунтинбайку.

Организуют фестиваль "Белка в колесе" санаторий "Россия", Лига спорта и Центр Туризма Белокурихи, Федерация велосипедного спорта России, команды "Фракция" и Altay cycling.