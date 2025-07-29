Алтайские горы и быстрые райдеры. Как в Белокурихе прошел этап чемпионата России по эндуро
Алтай на две недели стал центром экстремального спорта
29 июля 2025, 06:40, ИА Амител
26 и 27 июля под Белокурихой прошёл захватывающий финал Российской Эндуро Серии (РЭС) 2025, ставший важнейшим событием для любителей горного велосипеда в России. Впервые в истории соревнования были проведены в формате чемпионата России по эндуро среди любителей. Мероприятие прошло в таёжной заимке "Лесная сказка" в рамках масштабного фестиваля "Белка в колесе". Одним из организаторов выступила команда "Фракция", обеспечившая высокие международные стандарты проведения гонок.
Участники, среди которых были лучшие российские эндуро-райдеры, преодолевали сложные трассы с большими перепадами высот, проверяя свою выносливость и мастерство. Протяженность спецучастков составила более 40 минут, а время на их прохождение было ограничено, что сделало гонки особенно напряженными. Победителями в своих категориях стали: Владимир Пуляевский, Анна Скумбина, Олег Новосёлов, Виктор Усачев, Семен Пугачев и Сергей Березин.
Также на фестивале 26 июля прошел любительский кросс-кантри этап Кубка городов Сибири, который по праву стал важным событием для любителей МТБ.
Новый этап кросс-кантрийной дисциплины на таёжной трассе "Лесная Сказка" привлек внимание зрителей и райдеров благодаря техничным препятствиям и живописным участкам на берегах речки Белокуриха. Трасса, созданная с нуля в 2024 году, олицетворяет новый уровень развития олимпийского МТБ в Сибири.
Отметим, что 15–16 июля здесь состоялся четвёртый этап "Золотые горы" Российской серии гонок с международным участием. А 20 июля прошла гонка чемпионата России по маунтинбайку.
Организуют фестиваль "Белка в колесе" санаторий "Россия", Лига спорта и Центр Туризма Белокурихи, Федерация велосипедного спорта России, команды "Фракция" и Altay cycling.
07:10:23 29-07-2025
Я вот стесняюсь спросить - трассы на склонах нарезали хорошие, деревьев убрали минимум, но и все же….. это земли не гослесфонда разве? Какой правовой режим у этих участков леса? Такие события это здорово, но про лес нельзя забывать! А заимка всегда ценна была своей тишиной и лесом вокруг…
10:49:22 29-07-2025
Эколог (07:10:23 29-07-2025) Я вот стесняюсь спросить - трассы на склонах нарезали хороши... предлагаете запретить?
18:11:09 29-07-2025
Musik (10:49:22 29-07-2025) предлагаете запретить?... Нет. Предлагаю не плодить «сущности» - хорошие трассы есть, к примеру, в Республике Алтай. К чему склоны брить - неужели места на действующих - и не плохих - трассах мало?!
19:08:00 29-07-2025
Гость (18:11:09 29-07-2025) Нет. Предлагаю не плодить «сущности» - хорошие трассы есть, ... В Акташе хорошие трассы. И главное от нас прям рукой подать.