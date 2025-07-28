Алтайский край представили сразу 7 команд

28 июля 2025, 13:00, ИА Амител

Этап чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле / Фото: Олег Харлов / «Алтайский спорт», Владимир Мартынов / CX News

С 24 по 27 июля корты комплекса "Пляж" в Парке спорта Алексея Смертина стали ареной для зрелищных матчей — в Барнауле впервые прошёл этап чемпионата России по пляжному волейболу.

На песке схлестнулись 39 сильнейших дуэтов страны — 20 мужских и 19 женских. Алтайский край представили сразу 7 команд, и четырём из них удалось прорваться в основную сетку турнира.

До плей-офф добрались два женских дуэта из Барнаула — "Алтай" и "Бочкари". Но увы, борьбу за медали они завершили на первом этапе, пишет "Алтайский спорт".

А вот за пьедестал развернулась настоящая битва. Женский финал: "Локомотив-1" (Калининград) оказался сильнее "Заречья-Одинцово" — 2:0. Мужской финал: Кубинский дуэт Нослен Диас / Хорхе Алайо уверенно победил "Факел Ямал" — 21:18, 21:12. В бронзовых матчах — московские разборки: "ПроСнег" и "Академия-2" взяли третье место у женщин и мужчин соответственно.

Следующая остановка — Южно-Сахалинск (31 июля – 3 августа), а главный финал пляжного сезона — в Анапе с 11 по 14 сентября.