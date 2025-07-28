Горячо не только от солнца. Этап чемпионата России по пляжному волейболу прошел в Барнауле
Алтайский край представили сразу 7 команд
28 июля 2025, 13:00, ИА Амител
С 24 по 27 июля корты комплекса "Пляж" в Парке спорта Алексея Смертина стали ареной для зрелищных матчей — в Барнауле впервые прошёл этап чемпионата России по пляжному волейболу.
На песке схлестнулись 39 сильнейших дуэтов страны — 20 мужских и 19 женских. Алтайский край представили сразу 7 команд, и четырём из них удалось прорваться в основную сетку турнира.
До плей-офф добрались два женских дуэта из Барнаула — "Алтай" и "Бочкари". Но увы, борьбу за медали они завершили на первом этапе, пишет "Алтайский спорт".
А вот за пьедестал развернулась настоящая битва. Женский финал: "Локомотив-1" (Калининград) оказался сильнее "Заречья-Одинцово" — 2:0. Мужской финал: Кубинский дуэт Нослен Диас / Хорхе Алайо уверенно победил "Факел Ямал" — 21:18, 21:12. В бронзовых матчах — московские разборки: "ПроСнег" и "Академия-2" взяли третье место у женщин и мужчин соответственно.
Следующая остановка — Южно-Сахалинск (31 июля – 3 августа), а главный финал пляжного сезона — в Анапе с 11 по 14 сентября.
13:11:04 28-07-2025
это стринги или ещё нет?
13:44:29 28-07-2025
Musik (13:11:04 28-07-2025) это стринги или ещё нет?... это модель "бразильянка"
16:05:15 28-07-2025
Гость (13:44:29 28-07-2025) это модель "бразильянка"... один фиг неудобные))
13:54:29 28-07-2025
Musik (13:11:04 28-07-2025) это стринги или ещё нет?... Я как их на фотографии увидел и сразу вспомнил депутата Милонова.
16:49:50 28-07-2025
Гость (13:54:29 28-07-2025) Я как их на фотографии увидел и сразу вспомнил депутата Мило... Видел его в таких? Зрелище так себе
13:21:29 28-07-2025
Была там одна "спортсменка" с шикарнейшим попом... ))
14:06:51 28-07-2025
А видео есть?
14:08:08 28-07-2025
Какая красота на фото с видом сзади.)
16:01:29 28-07-2025
у темнокожего паренька - шикарные дельты, мое почтение )