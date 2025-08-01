Любители "тихой охоты" продолжают собирать грибы ведрами

01 августа 2025, 21:55, ИА Амител

Фото: сообщество "Грибы и грибники Алтайского края" во "ВКонтакте"

Алтайские грибники продолжают выходить на "тихую охоту" и ведрами собирать урожай. Соответствующими кадрами они делятся в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края" во "ВКонтакте".

Так, в Тальменском районе находят много лисичек. Замечают и белые грибы. Однако, со слов участников группы, они "единичные и переросшие". Кроме того, как пишут грибники, здесь есть бычки, сыроежки и подгрузки.

А в Борзовой Заимке любители "тихой охоты" собрали четырехлитровое ведро груздей. Правда, среди них попадаются и червивые.

Ранее жители Алтайского края похвастались редкими грибными находками: черными лисичками и дубовиком оливково-бурым.