Жители Алтайского края похвастались урожаем грибов

Люди в основном находят лисички, но также попадаются и белые грибы

27 июля 2025, 08:05, ИА Амител

Фото: "Грибы и грибники Алтайского края" / vk.com/gribniki22rus

Сезон тихой охоты в самом разгаре на территории Алтайского края. В соцсетях жители региона хвастаются грибами, которые они собрали на этой неделе.

Согласно постам в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края", люди находят много бычков и лисичек, реже попадаются грузди и белые грибы. А некоторые отмечают, что встречали даже редких черных лисичек и дубовик оливково-бурый.

Грибы находили в Троицком, Рубрихинском, Павловском, Волчихинском, Тальменском, Змеиногорском, Заринском и некоторых других районах.

Ранее жители региона похвастались урожаем первой лесной земляники.