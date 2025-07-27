Жители Алтайского края похвастались урожаем грибов
Люди в основном находят лисички, но также попадаются и белые грибы
27 июля 2025, 08:05, ИА Амител
Фото: "Грибы и грибники Алтайского края" / vk.com/gribniki22rus
Сезон тихой охоты в самом разгаре на территории Алтайского края. В соцсетях жители региона хвастаются грибами, которые они собрали на этой неделе.
Согласно постам в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края", люди находят много бычков и лисичек, реже попадаются грузди и белые грибы. А некоторые отмечают, что встречали даже редких черных лисичек и дубовик оливково-бурый.
Грибы находили в Троицком, Рубрихинском, Павловском, Волчихинском, Тальменском, Змеиногорском, Заринском и некоторых других районах.
Ранее жители региона похвастались урожаем первой лесной земляники.
08:58:53 27-07-2025
Все купили "Красную книгу" и "Уголовный кодекс РФ с комментариями"?
20:07:00 27-07-2025
Кхм... (08:58:53 27-07-2025) Все купили "Красную книгу" и "Уголовный кодекс РФ с коммента... Зачем? я с адвокатом езжу за грибами и на рыбалку и на охоту, очень знаете ли удобно.
09:27:06 27-07-2025
Торгах всё выносили в лесу
17:47:09 27-07-2025
Были сегодня в Павловском.. одни синявки и грузди - белых нет. Лес сухой,присухой.
11:51:39 28-07-2025
Гость (17:47:09 27-07-2025) Были сегодня в Павловском.. одни синявки и грузди - белых не... а грузди чистые или червивые?
14:47:27 28-07-2025
Гость (11:51:39 28-07-2025) а грузди чистые или червивые?... Да червивых большинство и все перепахано грибниками, как граблями гребут, что за люди
14:14:12 28-07-2025
Лисички - это не грибы, так, резиновое подобие