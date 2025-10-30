Алтайские многодетные семьи смогут получить деньги вместо участка земли

Компенсацию в размере 200 тысяч рублей разрешат тратить на приобретение участка, покупку или строительство дома, а также подключение к сетям ЖКХ

30 октября 2025, 12:25, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае семьи с тремя детьми смогут претендовать на денежную компенсацию в размере 200 тысяч рублей вместо бесплатного земельного участка. Тратить эти деньги разрешат на покупку земли, приобретение или строительство дома, а также подключение к сетям ЖКХ. Законопроект приняли в окончательной редакции 30 октября, в ходе сессии краевого Заксобрания.

С 2011 года в Земельном кодексе РФ действует норма о бесплатном предоставлении земельных участков для многодетных семей. Регионы занимаются ее исполнением. Однако за годы реализации этой меры поддержки скопилась очередь: столько свободной земли есть не во всех муниципалитетах.

В 2023 году алтайские депутаты предоставили право выбора между землей и денежной выплатой семьям, в которых пять и более детей. В 2024 году получать компенсацию разрешили семьям с четырьмя детьми, напомнила председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева. Также она уточнила, что некоторые семьи смогут тратить полученные деньги не только на приобретение земли.

«Семьи, где есть люди с ограниченными возможностями, это касается и родителей, и детей, могут потратить эту компенсацию на средства реабилитации, интеграции инвалидов в общество», – отметила она.

Нововведения вступят в силу с января 2026 года. На исполнение закона в краевой бюджет заложили 340 миллионов рублей.

Отметим, что законопроект также определяет новые правила предоставления бесплатных земельных участков. Например, многодетные семьи смогут сами выбирать участок из списка, опубликованного на сайте местного самоуправления. Ранее участки предлагали по почте или лично. Кроме того, эта собственность будет долевой: право на владение землей разделят между всеми членами семьи.

При этом замруководителя фракции ЛДПР в АКЗС Сергей Булаев отметил, что самая большая очередь на земельные участки образовалась среди городских жителей.

«Нужно подумать над формированием земельных участков для предоставления в городах, чтобы уменьшить эту очередь, так как дом для семьи - это главное», - подчеркнул парламентарий.

Напомним, аналогичное право депутаты предоставили участникам СВО, имеющим статус ветерана боевых действий и удостоенных государственных наград, и их семьям. С 2023 года они также могут получить бесплатный земельный участок.