Алтайские предприниматели прошли обучение от медиаэкспертов
И узнали, как выявлять потребности клиентов и эффективно продвигать бизнес
03 декабря 2025, 18:05, ИА Амител erid: 2W5zFJSQK8U
26 ноября коммуникационное агентство Zavod* и Business FM* Барнаул провели обучающий интенсив для алтайских предпринимателей на базе центра "Мой бизнес". Главный редактор бизнес-радиостанции Ирина Прокофьева и руководитель коммуникационного агентства Надежда Клаус рассказали, как повышать свою медийность, выявлять боли клиентов, находить аудиторию и вести соцсети.
«160 заявок, 50 участников, более двух часов плотной работы – мы постарались учесть все ключевые аспекты для продвижения, которые предприниматели смогут внедрить в свой бизнес сразу после мероприятия. Особое внимание уделили практическим заданиям, так как, например, о маркетинге и SMM* мало знать, нужно понимать, как все устроено изнутри», – сказала Надежда Клаус.
Информация была очень полезной и востребованной для предпринимателей, отметила Ирина Прокофьева.
«Участники слушали с большим интересом. К сожалению, нам пришлось отобрать только треть из всех заявившихся. Но мы надеемся, что в следующем году сможем провести еще больше полезных мастер-классов для начинающих и продвинутых бизнесменов», – подытожила редактор Business FM Барнаул.
Предприниматели высоко оценили интенсив, в конце которого поучаствовали в импровизированном нетворкинге. Они задавали спикерам дополнительные вопросы, обменивались контактами и договаривались о будущих консультациях.
