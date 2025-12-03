Алтайские предприниматели прошли обучение от медиаэкспертов

И узнали, как выявлять потребности клиентов и эффективно продвигать бизнес

Обучающий интенсив / Фото: Вера Наумова

26 ноября коммуникационное агентство Zavod * и Business FM* Барнаул провели обучающий интенсив для алтайских предпринимателей на базе центра "Мой бизнес". Главный редактор бизнес-радиостанции Ирина Прокофьева и руководитель коммуникационного агентства Надежда Клаус рассказали, как повышать свою медийность, выявлять боли клиентов, находить аудиторию и вести соцсети.

«160 заявок, 50 участников, более двух часов плотной работы – мы постарались учесть все ключевые аспекты для продвижения, которые предприниматели смогут внедрить в свой бизнес сразу после мероприятия. Особое внимание уделили практическим заданиям, так как, например, о маркетинге и SMM* мало знать, нужно понимать, как все устроено изнутри», – сказала Надежда Клаус.

Обучающий интенсив, спикеры / Фото: Вера Наумова

Информация была очень полезной и востребованной для предпринимателей, отметила Ирина Прокофьева.

«Участники слушали с большим интересом. К сожалению, нам пришлось отобрать только треть из всех заявившихся. Но мы надеемся, что в следующем году сможем провести еще больше полезных мастер-классов для начинающих и продвинутых бизнесменов», – подытожила редактор Business FM Барнаул.

Предприниматели высоко оценили интенсив, в конце которого поучаствовали в импровизированном нетворкинге. Они задавали спикерам дополнительные вопросы, обменивались контактами и договаривались о будущих консультациях.

