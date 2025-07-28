Алтайские предприятия стали производить меньше пива и больше водки
Кроме того, сократился выпуск сыров
28 июля 2025, 11:15, ИА Амител
Начальник Алтайпищепрома Александр Большаков подвел отраслевые итоги первого полугодия. Как сообщает "Алтапресс", производство сыров и пива сократилось, а выпуск водки и овсяных хлопьев показал рост.
Так, выпуск пива упал на 20% при росте выпуска водки в 21%. Как объяснил Большаков, спад на пивном рынке связан с возросшей конкуренцией после заполнения ниши, освободившейся после ухода иностранных брендов, федеральными производителями. При этом общий объем выпуска напитков за июнь показал 6%.
Сыроделы столкнулись со снижением производства на 16%. Основными причинами стали дефицит сырья и усиление конкурентного давления со стороны как российских, так и белорусских производителей. Гендиректор "Союзмолоко" Артем Белов и другие эксперты считают, что спрос и рост производства восстановят к концу года.
Самый большой рост — у производителей овсяных хлопьев (27%) и переработчиков мяса птицы (20%). Общий индекс промышленного производства пищевой промышленности за полугодие составил 95,2%. При этом июнь стал первым месяцем с начала года, когда был зафиксирован рост показателя — на 0,9%.
хлопнул пару стаканов водяры - и на колесо обозрения!
а слабаки пусть пьют морс!
11:53:24 28-07-2025
Musik (11:30:35 28-07-2025) хлопнул пару стаканов водяры - и на колесо обозрения!а ... Ну вот что он пишет. пропаганда алкоголизма. А Амик ведь и дети читают
14:07:50 28-07-2025
Гость (11:53:24 28-07-2025) Ну вот что он пишет. пропаганда алкоголизма. А Амик ведь и д... Дети. которые умеют читать про водку не слышали и в магазинах ее не видели? Да и тут в статье про водку написано что ее стало еще больше.
23:26:08 28-07-2025
Гость (14:07:50 28-07-2025) Дети. которые умеют читать про водку не слышали и в магазина... А то её не хватало))
09:19:47 29-07-2025
гость (23:26:08 28-07-2025) А то её не хватало))... значит ценник упадет.
в бюджет попрет бабло.
пенсии поднимут снова опять в который раз...