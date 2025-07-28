Алтайские предприятия стали производить меньше пива и больше водки

Кроме того, сократился выпуск сыров

Начальник Алтайпищепрома Александр Большаков подвел отраслевые итоги первого полугодия. Как сообщает "Алтапресс", производство сыров и пива сократилось, а выпуск водки и овсяных хлопьев показал рост.

Так, выпуск пива упал на 20% при росте выпуска водки в 21%. Как объяснил Большаков, спад на пивном рынке связан с возросшей конкуренцией после заполнения ниши, освободившейся после ухода иностранных брендов, федеральными производителями. При этом общий объем выпуска напитков за июнь показал 6%.

Сыроделы столкнулись со снижением производства на 16%. Основными причинами стали дефицит сырья и усиление конкурентного давления со стороны как российских, так и белорусских производителей. Гендиректор "Союзмолоко" Артем Белов и другие эксперты считают, что спрос и рост производства восстановят к концу года.

Самый большой рост — у производителей овсяных хлопьев (27%) и переработчиков мяса птицы (20%). Общий индекс промышленного производства пищевой промышленности за полугодие составил 95,2%. При этом июнь стал первым месяцем с начала года, когда был зафиксирован рост показателя — на 0,9%.