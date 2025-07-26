Виктор Томенко доложил Михаилу Мишустину о росте экономики Алтайского края

За 2024 год рост составил 4,2%

Алтайский край завершил 2024 год с ростом по большинству социально-экономических показателей, сообщил губернатор Виктор Томенко премьер-министру Михаилу Мишустину на встрече в Горном Алтае.

Глава региона отметил, что экономика Алтайского края за прошлый год выросла на 4,2%, промышленность – на 5,8%, а сельское хозяйство прибавило почти 15%.

Кроме этого, за пять лет привлекли свыше 22 млрд рублей инвестиций, что позволило создать более 5,8 тыс. рабочих мест.

Под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева в крае реализуют пять ключевых проектов, включая разработку Корбалихинского месторождения и строительство текстильной фабрики в Барнауле.

Виктор Томенко также отметил, что за последние годы в крае улучшили жилищные условия более 3,1 тыс. жителей сельских территорий, благоустроили 264 объекта: это парки, а также детские и спортивные площадки.

Помимо этого, отметил губернатор, с 2020 года в крае построили более 13 км газовых сетей, свыше 70 км водопроводов и 52,5 км автодорог.

На создание технопарков в Барнауле, Бийске и Рубцовске выделили 1,5 млрд рублей. Также реализуют 17 проектов модульных отелей для туризма.