Виктор Томенко доложил Михаилу Мишустину о росте экономики Алтайского края

За 2024 год рост составил 4,2%

26 июля 2025, 13:22, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Алтайский край завершил 2024 год с ростом по большинству социально-экономических показателей, сообщил губернатор Виктор Томенко премьер-министру Михаилу Мишустину на встрече в Горном Алтае.

Об этом рассказали в телеграм-канале правительства РФ.

Глава региона отметил, что экономика Алтайского края за прошлый год выросла на 4,2%, промышленность – на 5,8%, а сельское хозяйство прибавило почти 15%.

Кроме этого, за пять лет привлекли свыше 22 млрд рублей инвестиций, что позволило создать более 5,8 тыс. рабочих мест.

Под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева в крае реализуют пять ключевых проектов, включая разработку Корбалихинского месторождения и строительство текстильной фабрики в Барнауле.

Виктор Томенко также отметил, что за последние годы в крае улучшили жилищные условия более 3,1 тыс. жителей сельских территорий, благоустроили 264 объекта: это парки, а также детские и спортивные площадки.

Помимо этого, отметил губернатор, с 2020 года в крае построили более 13 км газовых сетей, свыше 70 км водопроводов и 52,5 км автодорог.

На создание технопарков в Барнауле, Бийске и Рубцовске выделили 1,5 млрд рублей. Также реализуют 17 проектов модульных отелей для туризма.

Экономика Виктор Томенко Алтайский край Политика

Гость
Гость

14:20:11 26-07-2025

При условии, что стройка схлопнулась процентов на 30-40, за счёт чего рост? Культуры не собрали ещё. Бумага всё стерпит.

  22 Нравится
Ответить
гость
гость

14:31:01 26-07-2025

За 5 лет 50 км автодорог? Примерно 25 м в день? Это прорыв или энергия развития?
В Китае с такой скоростью мосты строятся...

  27 Нравится
Ответить
russkiy
russkiy

14:35:32 26-07-2025

В центре газификация идёт к домам, которые сносятся, зачем? Пример: ул. Никитина, 146. Только "газифицировали" и через месяц снесли.

  19 Нравится
Ответить
ЦУМ ЖИВ!
ЦУМ ЖИВ!

16:09:45 26-07-2025

russkiy (14:35:32 26-07-2025) В центре газификация идёт к домам, которые сносятся, зачем? ... Подозрительно часто встречается цифра 146.

  0 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:55:18 26-07-2025

Если экономика растет с такими темпами, то почему Алтайский край находится практически внизу таблицы по средней зарплате в России?

  16 Нравится
Ответить
гость
гость

10:05:17 27-07-2025

Гость (14:55:18 26-07-2025) Если экономика растет с такими темпами, то почему Алтайский ... потому что социальная политика никакая

  -3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:07:07 26-07-2025

Экономика растёт, инфляция снижается, доходы показывают небывалый рост. Производство тоже вперёд рвануло, да и продолжительность жизни, чего скрывать.

  7 Нравится
Ответить
Кхм...
Кхм...

15:13:44 26-07-2025

"Докладывайте!" - строго сказал министр и выразительно постучал авторучкой по лежащему на столе кейсу...

  11 Нравится
Ответить
Иван
Иван

15:22:14 26-07-2025

Что они развивают , какой туризм , газа нет до сих пор в курортной зоне Алтайского края , в той же республике через реку все газифицировано !!!! Глемптнги будут строить и кизяком топить 😂😂😂

  5 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:41:04 26-07-2025

В СССР тоже всегда план выполняли и перевыполняли.

  -8 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:42:27 26-07-2025

Лучше бы рассказал, как стремительно растет поток тех, кто "делает ноги" подальше от головокружительных успехов якобы растущей местной экономики. Или попытался бы объяснить хоть чуть-чуть внятно, как с непрерывно растущей экономикой, зарплатами, благосостоянием граждан и что там еще у нас растет - мы умудряемся стабильно занимать последние места среди регионов России по всем основным показателям? Ну разве что кроме роста психических заболеваний, туберкулеза и темпов оттока молодого и трудоспособного населения - тут-то мы всегда впереди планеты всей.

  16 Нравится
Ответить
Гость
Гость

16:07:45 26-07-2025

В рабочие молодежь не шибко-то и рвëтся. Приходится за рабочими руками обращаться в страны азиатского региона. Татары в России веками здесь, вот монголы только начали.
, вот монголы только начали.

  0 Нравится
Ответить
Гость
Гость

16:26:22 26-07-2025

Из серии:
Доктор я пью медицинский спирт и закусываю докторской колбасой А мне всё хуже и хуже

  8 Нравится
Ответить
Musik
Musik

22:45:44 27-07-2025

Гость (16:26:22 26-07-2025) Из серии:Доктор я пью медицинский спирт и закусываю докт... Видимо калбаса не той системы.

  -2 Нравится
Ответить
Афиноген
Афиноген

10:26:47 28-07-2025

Musik (22:45:44 27-07-2025) Видимо калбаса не той системы. ... Скорее система не та.

  -2 Нравится
Ответить
гость
гость

18:45:11 26-07-2025

Ну если исходить из общей длинны улиц Барнаула в 1 352,1 км ,то озвученная цифра в 13 км газовых сетей и 70 км водопроводов, проложенных за 5 лет ,просто умиляет

  4 Нравится
Ответить
Гость
Гость

20:34:43 26-07-2025

Ни заводов, ни фабрик, а производство растёт и растёт... 🤔

  9 Нравится
Ответить
Гость
Гость

06:18:44 27-07-2025

- "Помимо этого, отметил губернатор, с 2020 года в крае построили более 13 км газовых сетей," -------- За пять лет! Просторы АК бескрайнее значит газа не будет.

  2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

09:50:51 28-07-2025

Такими путями мы никогда из дерьма не вылезем.

  -3 Нравится
Ответить
гость
гость

10:20:06 28-07-2025

Не так давно читал в нэте что в прошлом году в Китае в Пекине при сдаче обьездной доге обнаружили что дорога уже на сколько то сантиметров от заявленой в смете и что вы думаете РЯД НАЧАЛЬНИКОВ ПРИЧАСТНЫХ К ЭТОМУ БЫЛИ РАСТРЕЛЯНЫ .Выводы делать вам...

  -1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

12:12:25 28-07-2025

Наивные. Всё в сказки верите.

  -1 Нравится
Ответить
