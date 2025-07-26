Виктор Томенко доложил Михаилу Мишустину о росте экономики Алтайского края
За 2024 год рост составил 4,2%
26 июля 2025, 13:22, ИА Амител
Алтайский край завершил 2024 год с ростом по большинству социально-экономических показателей, сообщил губернатор Виктор Томенко премьер-министру Михаилу Мишустину на встрече в Горном Алтае.
Об этом рассказали в телеграм-канале правительства РФ.
Глава региона отметил, что экономика Алтайского края за прошлый год выросла на 4,2%, промышленность – на 5,8%, а сельское хозяйство прибавило почти 15%.
Кроме этого, за пять лет привлекли свыше 22 млрд рублей инвестиций, что позволило создать более 5,8 тыс. рабочих мест.
Под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева в крае реализуют пять ключевых проектов, включая разработку Корбалихинского месторождения и строительство текстильной фабрики в Барнауле.
Виктор Томенко также отметил, что за последние годы в крае улучшили жилищные условия более 3,1 тыс. жителей сельских территорий, благоустроили 264 объекта: это парки, а также детские и спортивные площадки.
Помимо этого, отметил губернатор, с 2020 года в крае построили более 13 км газовых сетей, свыше 70 км водопроводов и 52,5 км автодорог.
На создание технопарков в Барнауле, Бийске и Рубцовске выделили 1,5 млрд рублей. Также реализуют 17 проектов модульных отелей для туризма.
14:20:11 26-07-2025
При условии, что стройка схлопнулась процентов на 30-40, за счёт чего рост? Культуры не собрали ещё. Бумага всё стерпит.
14:31:01 26-07-2025
За 5 лет 50 км автодорог? Примерно 25 м в день? Это прорыв или энергия развития?
В Китае с такой скоростью мосты строятся...
14:35:32 26-07-2025
В центре газификация идёт к домам, которые сносятся, зачем? Пример: ул. Никитина, 146. Только "газифицировали" и через месяц снесли.
16:09:45 26-07-2025
russkiy (14:35:32 26-07-2025) В центре газификация идёт к домам, которые сносятся, зачем? ... Подозрительно часто встречается цифра 146.
14:55:18 26-07-2025
Если экономика растет с такими темпами, то почему Алтайский край находится практически внизу таблицы по средней зарплате в России?
10:05:17 27-07-2025
Гость (14:55:18 26-07-2025) Если экономика растет с такими темпами, то почему Алтайский ... потому что социальная политика никакая
15:07:07 26-07-2025
Экономика растёт, инфляция снижается, доходы показывают небывалый рост. Производство тоже вперёд рвануло, да и продолжительность жизни, чего скрывать.
15:13:44 26-07-2025
"Докладывайте!" - строго сказал министр и выразительно постучал авторучкой по лежащему на столе кейсу...
15:22:14 26-07-2025
Что они развивают , какой туризм , газа нет до сих пор в курортной зоне Алтайского края , в той же республике через реку все газифицировано !!!! Глемптнги будут строить и кизяком топить 😂😂😂
15:41:04 26-07-2025
В СССР тоже всегда план выполняли и перевыполняли.
15:42:27 26-07-2025
Лучше бы рассказал, как стремительно растет поток тех, кто "делает ноги" подальше от головокружительных успехов якобы растущей местной экономики. Или попытался бы объяснить хоть чуть-чуть внятно, как с непрерывно растущей экономикой, зарплатами, благосостоянием граждан и что там еще у нас растет - мы умудряемся стабильно занимать последние места среди регионов России по всем основным показателям? Ну разве что кроме роста психических заболеваний, туберкулеза и темпов оттока молодого и трудоспособного населения - тут-то мы всегда впереди планеты всей.
16:07:45 26-07-2025
В рабочие молодежь не шибко-то и рвëтся. Приходится за рабочими руками обращаться в страны азиатского региона. Татары в России веками здесь,
, вот монголы только начали.
16:26:22 26-07-2025
Из серии:
Доктор я пью медицинский спирт и закусываю докторской колбасой А мне всё хуже и хуже
22:45:44 27-07-2025
Гость (16:26:22 26-07-2025) Из серии:Доктор я пью медицинский спирт и закусываю докт... Видимо калбаса не той системы.
10:26:47 28-07-2025
Musik (22:45:44 27-07-2025) Видимо калбаса не той системы. ... Скорее система не та.
18:45:11 26-07-2025
Ну если исходить из общей длинны улиц Барнаула в 1 352,1 км ,то озвученная цифра в 13 км газовых сетей и 70 км водопроводов, проложенных за 5 лет ,просто умиляет
20:34:43 26-07-2025
Ни заводов, ни фабрик, а производство растёт и растёт... 🤔
06:18:44 27-07-2025
- "Помимо этого, отметил губернатор, с 2020 года в крае построили более 13 км газовых сетей," -------- За пять лет! Просторы АК бескрайнее значит газа не будет.
09:50:51 28-07-2025
Такими путями мы никогда из дерьма не вылезем.
10:20:06 28-07-2025
Не так давно читал в нэте что в прошлом году в Китае в Пекине при сдаче обьездной доге обнаружили что дорога уже на сколько то сантиметров от заявленой в смете и что вы думаете РЯД НАЧАЛЬНИКОВ ПРИЧАСТНЫХ К ЭТОМУ БЫЛИ РАСТРЕЛЯНЫ .Выводы делать вам...
12:12:25 28-07-2025
Наивные. Всё в сказки верите.