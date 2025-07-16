Алтайские ремесленники предложили проводить больше ярмарок и фестивалей

А также создать единый информационный интернет-ресурс для продукции ручной работы

16 июля 2025, 10:35, ИА Амител

Фото: Caleb Williams / unsplash.com

Для ремесленников в Алтайском крае наступила пора фестивалей и ярмарок, где они могут показать свои изделия ценителям и распродать их. Как сообщают представители сферы хендмейд, специальные мероприятия – единственная возможность сегодня встретиться с целевой аудиторией. Достаточно ли таких площадок для успешного предпринимательства в нашем регионе и как идут дела у мастеров свечек и фенечек, рассказывает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

С начала года в регионе прошло уже несколько мероприятий, включающих в себя ярмарки для ремесленников, – например, фестиваль "А, это алтайское?!" и выставка-ярмарка "Наше! Алтайское!". На таких масштабных мероприятиях высокая конкуренция, но одно такое событие – разовая возможность заработать.

Мастер по созданию украшений ручной работы Наталья Бацанова при этом считает, что специализированных торговых площадок для продажи ремесленной продукции в регионе недостаточно.

"Изделия уникальные, интересные, они действительно стоят чуть даже дороже средней какой-то ценовой категории. На таких мероприятиях они не пользуются вообще никаким спросом, это неинтересно. Когда люди заморачиваются и работают в контексте и с блогерами, и с какими-то другими проектами, начинают распространять информацию, тогда приходит нужная целевая аудитория и происходят продажи. То есть эти мероприятия должны быть уже, скажем так, высокого какого-то класса", – рассказала она.

Проблема в том, чтобы представить товар наиболее выгодно, нужен хороший свет, фон и пространство, чтобы все рассмотреть. Ремесленники называют формат проекта "Stil’ный маркет" едва ли не единственным удачным для представления публике своих работ.

"Наши участники по нашей большой просьбе всегда очень активно готовятся по поводу оформления стенда. Мы скидываем референсы из наших предыдущих маркетов и какие-то вдохновляющие подборки, которые нам нравятся. Все участники заморачиваются, и это на самом деле сильно влияет всегда на продажи. Не могу сказать, что это прям самый эффективный способ найти своего покупателя, но это 100% большая точка притяжения новых клиентов", – рассказала одна из организаторов маркета Анастасия Тараканова (Лесных).

Формат "базара", на который нужно ехать в район, другой город или регион, для представителя малого бизнеса тоже может оказаться накладным и неудобным.

"Когда это просто базарчик, где ты стоишь, разумеется, людям это не очень интересно. Это должен быть формат маркета-фестиваля, где еще проходят мероприятия, куда люди целенаправленно идут. Заведомо потратить там какую-то допустимую сумму", – считает ремесленница Ольга Федотова.

Еще одна проблема – ярмарки проводятся не сами по себе, а "вдогонку" к событию, к дате. Это перетягивает внимание гостей на праздничную программу, конкурсы и так далее. По мнению Ольги, еще усложнило ситуацию с продажами ужесточение политики в отношении социальных сетей: одну из самых адаптированных под ведение бизнеса платформ в стране запретили.

Ремесленница Ксения Олеск, в свою очередь, считает маркетплейсы удачным инструментом торговли, хотя там "правила игры" усложняются и комиссии растут. Участие в офлайн-площадках – тоже не дешево.

"Вот у нас, например, на гребном канале в прошлом или позапрошлом году проводилось мероприятие, – говорит Ксения. – Я там среди организаторов была. Но не я занималась площадкой для мастеров. Но я знаю, сколько это стоило – пять или шесть тысяч в день. Это очень дорого для мастеров. Даже в крупных городах не везде такая высокая цена. Это ремесленники, они не так много зарабатывают, и у них не такие большие продажи на местных ярмарках".

Ремесленники предлагают создавать больше мероприятий конкретно для представителей их сферы. Инна Зуева высказалась, что хорошим подспорьем для продвижения на рынке был бы единый информационный интернет-ресурс для продукции ручной работы. Такая площадка, по ее мнению, смогла бы объединить участников рынка Алтайского края и создать справедливые условия для конкуренции.