Вместо быстрого решения юридических вопросов за деньги жители региона рискуют получить лишь новые трудности

24 марта 2026, 13:59, ИА Амител

Фемида

Хотя в 2025 году к уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Антону Васильеву поступило лишь три обращения от жертв так называемых псевдоюристов, сам омбудсмен видит в работе подобных организаций серьезную проблему. Такой вывод напрашивается на основе материалов доклада Васильева, который представят депутатам АКЗС на сессии 26 марта.

Псевдоюристами в докладе названы организации и предприниматели, которые некачественно или недобросовестно оказывают юридическую помощь гражданам. Три таких юрлица в докладе названы поименно, а деятельность одного из них даже стала основанием для уголовного дела. Обращения к омбудсмену были связаны с тем, что пострадавшие заплатили таким организациям деньги, однако не получили адекватной помощи.

При этом, как сказано в докладе, до недавнего времени привлечь кого-либо к ответственности за оказание некачественной юридической помощи практически не удавалось.

«"Обманутому" оставалось либо идти в суд и в гражданском порядке взыскивать с фирмы затраченные средства, либо "обидеться на весь мир" и смириться с потерей средств, времени, здоровья, нервов», — говорится в докладе.

Сейчас ситуация начала меняться. В доказательство этого в докладе приведена история бойца СВО, который пытался получить помощь в расторжении контракта с Минобороны из-за проблем со здоровьем. Вместо этого военнослужащий лишился денег, а также стал фигурантом уголовного дела о самовольном оставлении воинской части. "Юристы" убедили его в том, что ему не нужно возвращаться в часть, так как его якобы и так скоро комиссуют.

Омбудсмену удалось добиться возвращения пострадавшему денег, а также возбуждения в адрес "юристов" уголовного дела. При этом в целом граждане, как сказано в докладе, все еще склонны вестись на обещания коммерческих юридических организаций, несмотря на наличие в регионе различных учреждений, оказывающих юридическую помощь бесплатно.

«В регионе действует система бесплатной юридической помощи. Ее государственный сегмент расширился за счет создания в прошедшем году Государственного юридического бюро. Уполномоченный и иные участники системы, работая с гражданами, обязательно раскрывают возможности получения бесплатной юридической помощи», — указывается в докладе.

Ранее в Алтайском крае призвали не закрывать колонии из-за возможного всплеска преступности после СВО. Как сообщил Антон Васильев, еще десять лет назад в регионе за решеткой находилось около 10–12 тысяч человек, но этот показатель сократился до шести тысяч осужденных.