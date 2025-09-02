НОВОСТИОбщество

Алтайские школьники и студенты смогут покупать билеты на электрички со скидкой 50%

Сезонный тариф действует с 1 сентября по 15 июня

02 сентября 2025, 16:30, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru
В Алтайском крае для школьников и студентов ввели льготу на проезд в пригородных поездах. Они смогут покупать билеты на электрички со скидкой 50% от действующего тарифа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В региональном Министерстве соцзащиты напомнили, что такое право есть у учащихся школ, а также у студентов вузов и колледжей очной формы обучения. 

«С 1 сентября возобновляются их поездки на железнодорожном транспорте. Такое право предоставляется в сроки действия сезонных тарифов с 1 сентября по 15 июня», – уточнили в краевом правительстве.

За пять с половиной месяцев 2025 года школьники и студенты совершили более 435 поездок на пригородных поездах. Из краевого бюджета АО "Алтай-Пригород" получило субсидию свыше 50 млн рублей.

НОВОСТИОбщество
