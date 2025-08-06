Для улучшения ситуации партия разработала несколько законопроектов и инициатив

06 августа 2025, 15:30, ИА Амител

Людмила Суслова на пресс-конференции / Фото: пресс служба СРЗП

Жители Алтайского края жалуются на очередной рост цен на продукты питания, услуги ЖКХ, связь и транспорт, который существенно опережает инфляцию. Особенно тяжело приходится пенсионерам, инвалидам, многодетным и малоимущим семьям, вынужденным экономить на базовых потребностях. Чтобы решить проблему, в "Справедливой России – За правду" предложили несколько мер, в том числе заморозить тарифы ЖКУ и провести аудит отрасли, снизить НДС и увеличить господдержку малоимущим. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказали представители регионального отделения партии 5 августа.

Удар по кошельку

Волны роста тарифов и цен происходят уже чуть ли не дважды в год, отметила депутат Алтайского краевого Законодательного собрания и заместитель председателя совета реготделения партии "Справедливая Россия – За правду" Людмила Суслова. Такие изменения становятся непосильной нагрузкой для семей.

«Очередной удар по кошельку граждане получили 1 июля 2025 года, когда краевые власти определили максимальный рост тарифов на ЖКУ до 18%. Это предельный показатель, и сумма будет зависеть от муниципалитетов», – рассказала Людмила Суслова.

В результате просроченная задолженность граждан по услугам ЖКХ составляет 777,6 млрд рублей. Это огромная сумма, и с ней нужно что-то делать.

Партия настаивает на заморозке тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и проведении тщательного аудита отрасли. Также социалисты ежегодно вносят законопроекты об ограничении торговых наценок на основные продукты питания и предлагают снизить налог на добавленную стоимость (НДС).

«Мы считаем, что надо снизить НДС на социально значимые товары до 5%, а на продукты – до 0%. Это поможет урегулировать цены и облегчить жизнь граждан», – подчеркнула депутат.Кроме того, партия считает необходимым увеличить господдержку малых и средних фермеров и выступает за индексирование пенсий и пособий ежеквартально с учетом уровня реальной инфляции. А малоимущим гражданам с доходами ниже прожиточного минимума нужно оказывать прямую помощь.

Пресс-конференция "Справедливая Россия – За правду" / Фото: пресс служба партии

Обесценили труд

Не только пенсионеры, но и работающее население страдает от постоянного роста цен. В том числе и преподаватели вузов Алтайского края, зарплата которых и так не высокая, а на фоне инфляции и подавно. Вопросом доходов педагогов партия занимается с Социал-демократическим союзом женщин России.

«Сегодня средняя зарплата классического преподавателя вуза в Алтайском крае – к.э.н., доцента – на ставку менее 40 тыс. руб. Оклады, конечно, меньше. Зарплаты старших преподавателей, ассистентов – еще меньше. Чтобы выжить, приходится работать на две и больше ставки, у кого здоровье позволяет», – отметила педагог, председатель реготделения Союза женщин в Алтайском крае Ирина Шипулина.По ее мнению, труд преподавателя абсолютно обесценен. Несмотря на повышение предельного роста тарифов на 18%, зарплаты не увеличили, и когда это произойдет – неизвестно. Инфляция в крае 10,3%, что выше общероссийского уровня. Преподаватели оказались в тисках роста цен и тарифов, уверены в партии.

Ирина Шипулина считает, что нужно синхронно повышать зарплаты, чтобы людям не приходилось брать кредиты на комуслуги, а то и вовсе на еду, а могли быть застрахованы от будущего роста цен на ресурсы, ЖКХ и т.д. по цепочке, которая автоматически срабатывает после повышения ставки Центрального банка.

Работа вместо учебы

Еще одна уязвимая категория населения – это студенты. Они также сталкиваются с проблемами из-за низких стипендий. Участие в пресс-конференции приняла выпускница колледжа "Тьютория" и активист "Молодежи Справедливой России" (МСР) в Алтайском крае Полина Ворсина. Она рассказала, что стипендия едва покрывает базовые нужды.

«Около 60% студентов совмещают учебу с работой, но это сказывается на успеваемости. Пропуски, стресс и хроническая усталость – вот результат такого режима», – пояснила Полина Ворсина.

Она призывает повысить стипендии, чтобы студенты могли сосредоточиться на учебе (и в будущем стать грамотными специалистами), а не искать дополнительные источники дохода.

Председатель МСР в Алтайском крае Наталья Ахметшина подчеркнула, что молодое население региона (и те, кто уже работают, и те, кто только получают образование) тоже вынуждены выживать. Будущее выглядит все более туманным, когда стипендии и зарплаты едва покрывают базовые нужды, а перспектива приобретения собственного жилья кажется недостижимой мечтой.

«Если зарплата увеличивается хотя бы раз в год (и то это увеличение не всегда компенсирует реальную инфляцию), то стипендии и подавно остаются крошечными. Возникает закономерный вопрос: как выживать, как строить планы на будущее, когда доходы безнадежно отстают от цен?» – задается вопросом Наталья Ахметшина. Она отметила, что молодежное крыло партии активно работает, вносит законопроекты, участвует в молодежных парламентах и организует публичные протесты. В данный момент идет разработка молодежной программы партии, в которую Алтайский край также внес предложения.

Еще одна проблема, о которой рассказали на пресс-конференции, – это состояние жилищно-коммунального хозяйства. Несмотря на регулярный рост тарифов, качество услуг и состояние коммуникаций оставляют желать лучшего, заявляют в партии. Жители вынуждены добиваться улучшений годами. А некоторые управляющие компании, по мнению домкомов, направляют деньги себе на зарплаты, а не на поддержание помещений и уборку.

В партии заверили, что дальше намерены лоббировать эти проблемы, чтобы сдержать рост цен и улучшить качество жизни граждан.