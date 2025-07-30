Алтайские травматологи спасли ногу тяжело раненному бойцу СВО

Мужчина три месяца провел в ростовском госпитале, однако избавить от болезни его смогли только врачи из Барнаула

30 июля 2025, 10:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минздрава Алтайского края

Врачи Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 спасли ногу тяжело раненному бойцу спецоперации. Как сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края, военный с позывным Петруха четыре месяца находился на передовой и возил снаряды на покровском направлении.

Ранение боец получил при очередной транспортировке груза: осколки попали в руки и ноги, случился открытый перелом. Три месяца мужчина провел в госпитале в Ростове-на-Дону, однако после выписки продолжил ходить по врачам. В результате он попал в алтайскую больницу, во второе отделение травматологии и ортопедии.

Операция была сложной, говорят медики, так как кость срослась неправильно, почти внахлест. Заведующий отделением Ярослав Батрак несколько часов кропотливо работал, чтобы исправить ситуацию. Сейчас на ноге Петрухи установлен аппарат Илизарова, однако он уже начинает ходить.