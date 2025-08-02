Диетолог назвал безопасную дневную норму арбуза

Лучше выбирать натуральные плоды

02 августа 2025, 10:27, ИА Амител

Фото: Floh Keitgen / unsplash.com

Без вреда для здоровья можно съедать не более 400–500 граммов арбуза в день — это примерно 3–4 крупных дольки, рассказал "АиФ" врач-диетолог Антон Поляков.

Он подчеркнул, что все зависит от качества арбуза — в частности, от содержания в нем нитратов. Если плод натуральный и без вредных примесей, такая порция считается безопасной с учетом содержания воды, фруктозы и других компонентов.

