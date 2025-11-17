Алтайский бизнес-клуб MFS получил национальную премию за вклад в развитие региона

Эксперты оценили наставничество и социальные проекты клуба

17 ноября 2025, 07:50, ИА Амител

Резиденты клуба / Фото: Владимир Игнатов

В Москве прошла церемония вручения первой национальной премии "Все для России. Сообщества", где бизнес-клуб MFS* ("Человек из Сибири") стал победителем в номинации "За масштабный социальный вклад в развитие своего региона".

MFS, представляющий Алтайский край, признали одним из наиболее активных и системных движений в области предпринимательского развития.

В числе других лауреатов – федеральные бизнес-сообщества "Эквиум", "Союзники", "Хедлайнеры. Импакт Медиа", а также сообщество "PROженщин". Приятно, что в списке победителей оказались и другие представители Алтая: "Волонтеры Телецкого" и Анна Манойленко, руководитель клуба победителей премии "Мы вместе" – "Маяк".

Премию учредили ОНФ и АНО "Вдохновители" при поддержке "Росмолодежи", платформы "Россия – страна возможностей" и Центра управления репутацией. Она отмечает сообщества, формирующие деловую и культурную среду регионов.«Благодарю всю команду и резидентов MFS, а также моего партнера, сооснователя бизнес-клуба Максима Якименко за тот движ, который мы создаем в Сибири», – отметил основатель клуба Алексей Куреленок.

Диплом / Фото: Алексей Куреленок

Сегодня бизнес-клуб MFS объединяет более 140 предпринимателей. В распоряжении сообщества собственная резиденция площадью 400 кв. м в центре Барнаула – с библиотекой, залом для лекций и мероприятий, переговорными и зоной отдыха. Клубом занимается профессиональная команда, а взаимодействие участников поддерживают через собственное мобильное приложение.

*MFS (Man from Siberia) – ("Ман фром Сибериа")