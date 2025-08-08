Алтайский депутат предложил ввести штрафы за отказ уступить место беременным в транспорте
Предлагается взимать плату в 1 тыс. рублей
08 августа 2025, 16:40, ИА Амител
В России может появиться административная ответственность за отказ уступить специальные места беременным женщинам и пожилым людям в общественном транспорте. С такой инициативой выступил председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в интервью изданию "Абзац".
Политик предложил законодательно закрепить в транспорте выделенные места для социально незащищенных групп населения.
«Сегодня мы наблюдаем упадок культуры поведения в общественных местах. Люди не только не уступают места нуждающимся, но и позволяют себе грубость в ответ на просьбы», – отметил Малинкович.
Согласно предложению, специальные места должны быть четко обозначены цветом или специальными знаками. За их занятие другими пассажирами и отказ освободить по требованию предполагается ввести штраф в размере 1 тыс. рублей.
Контроль за исполнением нормы может осуществляться с помощью камер видеонаблюдения и систем биометрической идентификации.
«Этот закон, если его примут, народ назовет антихамским», – добавил политик.
Отдельно отмечается, что подобная практика уже частично реализована в Липецкой области. В 2024 году местные власти оборудовали в автобусах специальные места для беременных с розовой обивкой и соответствующими информационными табличками. Этот опыт может быть распространен на всю страну в случае принятия нового закона.
16:55:03 08-08-2025
А в пользу чего будет взыматься штраф?
16:59:50 08-08-2025
Пусть уже введут штраф в миллион рублей за дурацкие и популистские предложения политиков. Ни разу в жизни не видел, чтобы не уступали места беременным, а уж если беременная женщина попросит уступить, то всегда все уступают.
18:22:58 08-08-2025
ыть (16:59:50 08-08-2025) Пусть уже введут штраф в миллион рублей за дурацкие и попули... нельзя, это их работа)
17:04:09 08-08-2025
что-то депутаты употребляют, из запрещённых веществ !!!
17:26:56 08-08-2025
"но и позволяют себе грубость в ответ на просьбы», – отметил Малинкович."-------- Потому что их всякие Малинковичи просят... Ну в ответ и получают, заслуженные дифирамбы...
17:41:10 08-08-2025
Так нужно культуру поднимать если она в упадке, а не штрафы новые выдумывать
17:44:56 08-08-2025
Женщине,которая готовится стать матерью не уступают места только незрячие.
19:13:55 08-08-2025
Пошел покупать себе накладной живот, буду ездить с комфортом
06:14:58 09-08-2025
В Барнаульском транспорте беременным уступают место без штрафов. Во всяком случае, в центре. На выселках, может, есть проблемы.
12:25:29 11-08-2025
а с какого срока нужно уступать? с двух недель?