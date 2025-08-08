Алтайский депутат предложил ввести штрафы за отказ уступить место беременным в транспорте

Предлагается взимать плату в 1 тыс. рублей

08 августа 2025, 16:40, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России может появиться административная ответственность за отказ уступить специальные места беременным женщинам и пожилым людям в общественном транспорте. С такой инициативой выступил председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в интервью изданию "Абзац".

Политик предложил законодательно закрепить в транспорте выделенные места для социально незащищенных групп населения.

«Сегодня мы наблюдаем упадок культуры поведения в общественных местах. Люди не только не уступают места нуждающимся, но и позволяют себе грубость в ответ на просьбы», – отметил Малинкович.

Согласно предложению, специальные места должны быть четко обозначены цветом или специальными знаками. За их занятие другими пассажирами и отказ освободить по требованию предполагается ввести штраф в размере 1 тыс. рублей.

Контроль за исполнением нормы может осуществляться с помощью камер видеонаблюдения и систем биометрической идентификации.

«Этот закон, если его примут, народ назовет антихамским», – добавил политик.

Отдельно отмечается, что подобная практика уже частично реализована в Липецкой области. В 2024 году местные власти оборудовали в автобусах специальные места для беременных с розовой обивкой и соответствующими информационными табличками. Этот опыт может быть распространен на всю страну в случае принятия нового закона.

Ранее в Госдуме предложили ввести закон против "черных вдов".