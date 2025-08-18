Алтайский депутат предложил обязать артистов раз в год выступать в родном регионе
Или выбрать 50 самых популярных исполнителей и выдать им по два региона, где они должны бесплатно выступить
18 августа 2025, 15:15, ИА Амител
Председатель партии "Коммунисты России", депутат АКЗС Сергей Малинкович предложил обязать артистов раз в год выступать в родном регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Как ранее писал amic.ru со ссылкой на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, в районы Алтайского края часто приезжают звезды шоу-бизнеса и известные артисты на бесплатные концерты, при этом в столице региона они появляются редко. Ярких выступлений, как это было ранее, нет даже на массовых праздниках вроде Дня города. Все дело в том, что привлечением артистов в первую очередь занимаются крупные предприниматели, которые зачастую или готовы устраивать праздники в районах края, где расположен их бизнес, или вообще не тратить на это деньги. Малинкович подчеркнул, что сам по себе вопрос весьма интересный, поскольку в последнее время и правда известные исполнители стали редко петь для жителей региона.
«Местному бюджету (например, Барнаула) не потянуть такие расходы, а коммерческие предприятия переживают сложный период, им не до меценатства. А ведь немало выходцев из Алтайского края стали известными артистами, певцами, шоуменами. Считаю, что нужно принять федеральный закон, который обязывал бы артистов эстрады, театра и кино раз в год выступать в регионе своего рождения. За среднюю зарплату в данном субъекте РФ! Ведь здесь, в родных местах, не дали погибнуть их таланту, уберегли от кривой дорожки», – отметил политик.
Еще одним вариантов, по мнению Малинковича, могло бы стать решение Минкульта РФ ежегодно выдавать 50 самым востребованным и высокооплачиваемым исполнителям по два региона, где они обязаны выступить в качестве субботника.
«Если так поступить, то все самые известные и охочие до гонораров артисты будут вынуждены гарантированно выходить на сцены в самых малобюджетных регионах. Да, звездочки первое время будут петь через губки. Но воспитывать их надо и мораль им прививать необходимо. А то уж больно пристрастились к миллионам и стали забывать о том, что нести волшебную силу искусства народу их святая обязанность», – указал депутат АКЗС.
Ранее Малинкович предложил переименовать национальный мессенджер Max в "Чапаев", "Добрыня Никитич" или "Гагарин".
15:21:41 18-08-2025
А потом будет закон, об обязании обычного работника, работать раз в неделю бесплатно на благо родного города и края!?
Депутат бы свою "Белочку" в узде держал.
15:33:39 18-08-2025
малинкович это который скоро сядет за трудоустройство своих родственников помощниками?
15:39:15 18-08-2025
А можно не надо?
15:50:58 18-08-2025
И нету других забот...
А может эти артисты нам, народу, и не нужны?
16:13:00 18-08-2025
А что если принять законопроект, по которому каждый депутат должен бесплатно поймать не менее 100 бездомных собак в месяц и на свои личные средства содержать их согласно ими же разработанным правилам до естественного окончания собачей жизни?
17:10:52 18-08-2025
Работать депутаты должны. Этот особенно, как в любимом им СССР. Работа на основном месте работы по полной, пару раз в год на съезд в Москву как некое депутатское поощрение. И всё!!!
17:17:30 18-08-2025
Гость (17:10:52 18-08-2025) Работать депутаты должны. Этот особенно, как в любимом им СС... Сейчас бы Андропова оживить - и строительная отрасль была бы завалена заказами на строительство исправительных заведений, их заполняемость была бы 100%, и внутри всё чиновники и депутаты, чиновники и депутаты...
17:56:00 18-08-2025
Гость (17:10:52 18-08-2025) Работать депутаты должны. Этот особенно, как в любимом им СС... У теперешних депутатов работа на дому. Они в отличие от СССР все бизнесмены. И законы принимают те, что полезны исключительно их бизнесу.
17:54:26 18-08-2025
Надо депутатов обязать минимум один день в год работать для народа. Я думаю, от этого предложения было бы гораздо больше пользы.
18:25:53 18-08-2025
А еще можно урезать депутатам зп до медианной по региону, а на сэкономленные средства приглашать артистов.
19:49:48 18-08-2025
Интересно, а за какие деньги артист будет аппаратуру перевозить, монтировщики, балет, бэк - вокал, режиссер, осветитель, звукооператор, костюмер и мн.др. тоже согласятся бесплатно поработать? Ведь сейчас им оплачивает сам артист из своего гонорара, а если гонорара не будет с чего платить? Бюджет что-ли оплатит? Так это ещё больше расходов будет
20:57:25 18-08-2025
Гость (19:49:48 18-08-2025) Интересно, а за какие деньги артист будет аппаратуру перевоз... С немалых, скажем, гонораров, полученных артистом за остальные мероприятия в течение года.
20:14:38 18-08-2025
Малинковича нарядить в его рабочую одежду (клоуна) и катать в клетке по районам Алтайского края год. И чтобы при этом веселил.