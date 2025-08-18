Алтайский депутат предложил обязать артистов раз в год выступать в родном регионе

Или выбрать 50 самых популярных исполнителей и выдать им по два региона, где они должны бесплатно выступить

18 августа 2025, 15:15, ИА Амител

Концерт / Фото: amic.ru

Председатель партии "Коммунисты России", депутат АКЗС Сергей Малинкович предложил обязать артистов раз в год выступать в родном регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как ранее писал amic.ru со ссылкой на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, в районы Алтайского края часто приезжают звезды шоу-бизнеса и известные артисты на бесплатные концерты, при этом в столице региона они появляются редко. Ярких выступлений, как это было ранее, нет даже на массовых праздниках вроде Дня города. Все дело в том, что привлечением артистов в первую очередь занимаются крупные предприниматели, которые зачастую или готовы устраивать праздники в районах края, где расположен их бизнес, или вообще не тратить на это деньги. Малинкович подчеркнул, что сам по себе вопрос весьма интересный, поскольку в последнее время и правда известные исполнители стали редко петь для жителей региона.

«Местному бюджету (например, Барнаула) не потянуть такие расходы, а коммерческие предприятия переживают сложный период, им не до меценатства. А ведь немало выходцев из Алтайского края стали известными артистами, певцами, шоуменами. Считаю, что нужно принять федеральный закон, который обязывал бы артистов эстрады, театра и кино раз в год выступать в регионе своего рождения. За среднюю зарплату в данном субъекте РФ! Ведь здесь, в родных местах, не дали погибнуть их таланту, уберегли от кривой дорожки», – отметил политик.

Еще одним вариантов, по мнению Малинковича, могло бы стать решение Минкульта РФ ежегодно выдавать 50 самым востребованным и высокооплачиваемым исполнителям по два региона, где они обязаны выступить в качестве субботника.

«Если так поступить, то все самые известные и охочие до гонораров артисты будут вынуждены гарантированно выходить на сцены в самых малобюджетных регионах. Да, звездочки первое время будут петь через губки. Но воспитывать их надо и мораль им прививать необходимо. А то уж больно пристрастились к миллионам и стали забывать о том, что нести волшебную силу искусства народу их святая обязанность», – указал депутат АКЗС.

