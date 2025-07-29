Алтайский депутат взяла на контроль проблемы жителей Петропавловского района

Больше всего сельчане жаловались на медицину и транспорт

29 июля 2025, 11:00, ИА Амител

Евгения Боровикова. Личный прием граждан Петропавловского района / altai.spravedlivo.ru

25 и 26 июля депутат АКЗС, секретарь Бюро Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова провела личные приёмы граждан в Петропавловском районе. Помогал ей руководитель фракции СРЗП в Барнаульской городской Думе Захар Торычев. В рамках выездной работы депутаты посетили пять населённых пунктов: Антоньевку, Петропавловское, Алексеевку, Зелёный Дол и посёлок имени Калинина.

Жители обратились к народным избранникам с разными проблемами. Так, в селе Алексеевка владелец одного из магазинов пожаловался на незаконное занятие принадлежащего ему помещения. По его словам, с 2023 года здание он сдавал в аренду, но после объявления о повышении платы в 2025 году арендатор отказался платить.

Сейчас здание занимает другой предприниматель. Новый пользователь продолжает вести торговлю, несмотря на отсутствие договора и наличие претензии с требованием освободить помещение. Обращение в полицию пока не дало результата, и владелец попросил содействия депутата.

В посёлке имени Калинина одной из наиболее болезненных тем оказалось отсутствие фельдшерско-акушерского пункта и аптеки. Пожилые и маломобильные жители вынуждены преодолевать большие расстояния, чтобы получить медицинскую помощь. Отмена автобусного маршрута Петропавловское-Камышенское также вызвала обеспокоенность: теперь у сельчан, особенно нуждающихся в лечении, нет возможности добраться до районной больницы.

Заявительница из села Петропавловское обратилась с просьбой ускорить процесс получения жилищного сертификата. Её семья стоит за ним в очереди с 2023 года. Муж сельчанки – пострадавший от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, семью признали нуждающейся в новом жилье после переселения из зоны отчуждения.

По итогам приёмов Евгения Боровикова направит депутатские запросы в соответствующие ведомства.