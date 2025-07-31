Алтайский фотограф дикой природы предложил выбрать обложку для книги о Русском Севере

Обложки для книги о Русском Севере / Фото: t.me/borisov_altay

Алтайский фотограф дикой природы Евгений Борисов в своем Telegram-канале обратился к подписчикам за помощью в выборе обложки для книги о Русском Севере, которую он подготовил к выпуску вместе с двумя друзьями.

«Четыре года экспедиций, бескрайние просторы Таймыра, встречи с белыми медведями, северными оленями, овцебыками и моржами - все это теперь в одной книге. Так как нас трое и мнения по дизайну обложки расходятся, то нужна ваша помощь. Перед вами пять вариантов обложки. Какой нравится вам больше?» - написал Борисов.