НОВОСТИОбщество

Алтайский фотограф дикой природы предложил выбрать обложку для книги о Русском Севере

Евгений Борисов показал пять вариантов

31 июля 2025, 10:33, ИА Амител

Обложки для книги о Русском Севере / Фото: t.me/borisov_altay

Алтайский фотограф дикой природы Евгений Борисов в своем Telegram-канале обратился к подписчикам за помощью в выборе обложки для книги о Русском Севере, которую он подготовил к выпуску вместе с двумя друзьями.

«Четыре года экспедиций, бескрайние просторы Таймыра, встречи с белыми медведями, северными оленями, овцебыками и моржами - все это теперь в одной книге. Так как нас трое и мнения по дизайну обложки расходятся, то нужна ваша помощь. Перед вами пять вариантов обложки. Какой нравится вам больше?» - написал Борисов.

Алтайский фотограф показал трогательные кадры из гнезда бородатых неясытей

На фото видно, как папа-сова приносит маме-сове пойманную мышку
НОВОСТИОбщество
Алтайский край

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров